Doi adolescenti l-au atacat pe tanarul care le livra pizza. Au fost arestati preventiv

Potrivit adevarul.ro, vineri, 10 iulie, in jurul orei 23, tinerii comandat doua pizza si un suc la un restaurant din Sarmasag, solicitand sa le fie livrate in apropierea Garii CFR din Borla. Cand angajatul restaurantului a ajuns la destinatie, adolescentii s-au apropiat de autoturism pentru a prelua produsele comandate.Potrivit politistilor, in momentul in care li s-a solicitat sa achite comanda, unul dintre tineri l-a atacat pe livrator, lovindu-l cu pumnul in fata, apoi i-a furat telefonul mobil, cheia de la autoturismul personal si portofelul in care erau 90 de lei si mai multe carduri.Agresorii au fugit nu inainte, insa, de a lua si pizza comandate.Duminica seara, magistratii Judecatoriei Zalau au dispus arestarea preventiva a celor doi agresori pentru 30 de zile.