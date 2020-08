Canada trimite avioane CF-188 Hornet la baza de la Mihail Kogalniceanu. Aparatele vor executa misiuni de politie aeriana alaturi de aeronavele de lupta romanesti

Aproximativ 145 de piloti si personal tehnic, impreuna cu sase avioane de vanatoare CF-18 Hornet ale Fortelor Aeriene Regale Canadiene vor fi dislocate la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu pentru a executa alaturi de militarii romani misiuni de Politie Aeriana Intarita sub comanda NATO."Militarii romani si canadieni vor executa, in perioada septembrie-decembrie, misiuni cu aeronave CF-188 Hornet, F-16 Fighting Falcon si MiG-21 LanceR. Detasamentul canadian este format din aproximativ 145 de piloti si membrii ai personalului tehnic, cu sase aeronave CF-188 Hornet", anunta MApN Este cea de-a patra rotatie la Mihail Kogalniceanu a Fortelor Aeriene Regale Canadiene, dupa cele executate in 2017, 2018 si 2019. De asemenea, militarii canadieni au mai executat o misiune in Romania, la Campia Turzii, in anul 2014.Misiunile de politie aeriana desfasurate in comun contribuie la dezvoltarea capacitatii de reactie si descurajare, precum si la consolidarea interoperabilitatii intre Fortele Aeriene Romane si cele canadiene.Dislocarea avioanelor CAF in Romania este parte a implementarii Planului de actiune pentru asigurarea capacitatii operationale a NATO pe flancul estic al Aliantei atat in zona de nord, cat si in zona de sud si demonstreaza unitatea si determinarea NATO ca raspuns la provocarile mediului de securitate