VIDEO Arsenal gasit in casa din Voluntari a unui italian. Barbatul le vindea pe internet

Cum au descoperit politistii armele italianului

Politistii s-au sesizat din oficiu cu privire la detinerea, in mod ilegal, de arme si munitii, de catre un cetatean italian.Astfel, la data de 10 noiembrie a.c., au efectuat, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, o perchezitie la domiciliu unui barbat, banuit de savarsirea mai multor infractiuni la regimul armelor si munitiilor, regimul materiilor explozive si contrabanda "In fapt, in calitate de administrator al unei societati comerciale, barbatul, in varsta de 59 de ani, ar fi promovat pe un site, in vederea comercializarii catre diferite persoane din tara si strainatate, mai multe arme, munitii si materii explozive, pe care le-ar fi detinut la domiciliul sau, din orasul Voluntari.In urma perchezitiei, politistii din Ilfov au descoperit 15 pistoale cu gaz, un pistol cu aer comprimat, 55 de pistoale home defence, o luneta prevazuta cu dispozitiv de tip laser, 620 de articole pirotehnice tip P1 si 10.975 de cartuse, de diferite calibre, acestea fiind indisponibilizate in vederea continuarii cercetarilor", a transmis IPJ Ilfov.De asemenea, barbatul a fost condus la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov, pentru cercetari.In urma probatoriului administrat, politistii au emis ordonanta de retinere pentru 24 de ore, fata de barbatul banuit, urmand ca, in cursul zilei de astazi, sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, cu propuneri legale.In prezent, cercetarile sunt continuate in cadrul dosarului penal deschis, sub aspectul savarsirii a doua infractiuni privind nerespectarea regimului armelor si munitiilor, o infractiune privind nerespectarea regimului materiilor explozive si o infractiune de contrabanda calificata, urmarirea penala fiind supravegheata de Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea. La activitati, au participat criminalisti si luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Ilfov.