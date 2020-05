Un avion cu peste 100 de oameni la bord s-a prabusit intr-o zona rezidentiala din Pakistan (Video)

Ground Zero Karachi pic.twitter.com/Qi3acK9ct5 - Kartikeya Sharma (@kartikeya_1975) May 22, 2020

Un purtator de cuvant al Pakistan International Airlines a declarat, pentru Reuters, ca la bordul avionului se aflau 99 de pasageri si 8 membri ai echipajului, relateaza The Guardian Nu exista inca cifre exacte in ce priveste numarul victimelor, insa lideri politici pakistanezi, inclusiv premierul Imran Khan, au transmis pe Twitter "condoleante familiilor celor decedati". Informatii pe surse vorbesc despre posibili supravietuitori, insa nu exista inca date oficiale in acest sens.Zborul PK8303 a decolat din Lahore si trebuia sa aterizeze la 14:30 (ora locala) in Karachi, dar a disparut de pe radar, a declarat pentru CNN purtatorul de cuvant al Pakistan Airlines, Abdullah Khan.Pilotul a raportat catre turnul de control o problema tehnica inainte de a se pierde contactul. Potrivit oficialului de la autoritatea aviatiei civile, avionul a distrus mai multe cladiri in momentul impactului cu solul.Marorii spun ca aeronava, un Airbus A320, ar fi incercat de cateva ori sa aterizeze insa fara succes si apoi s-a prabusit in zona rezidentiala de langa Aeroportul International Jinnah.Tragedia aviatica are loc la doar cateva zile dupa ce autoritatile pakistaneze au permis reluarea zborurilor comerciale, dupa perioada de restrictii impuse pentru stoparea raspandirii noului coronavirus. Totodata, tara se pregateste de sarbatoarea sfarsitului Ramadamului si inceputul sarbatorii musulmane Eid al-Fitr, astfel ca multi oameni calatoresc acum spre orasele si satele lor natale.