Avertizare cod portocaliu. Vant cu puterea unui uragan de gradul 1

Astfel, de la ora 10.00 a intrat in vigoare o avertizare cod galben valabila pana la ora 21.00 si care anunta intensificari ale vantului, ploi insemnate cantitativ si instabilitate atmosferica.In intervalul mentionat, vantul va sufla tare la munte, cu rafale de peste 90...100 km/h, cu precadere in zona inalta a Carpatilor Meridionali si Orientali. Temporar vor fi intensificari si in restul tarii, cu viteze in general intre 55...65 km/h, iar local in Transilvania, Muntenia, Dobrogea si Moldova de peste 70...85 km/h.In cea mai mare parte a tarii temporar va ploua. Ploile vor avea si caracter torential, iar in regiunile sudice, estice si centrale vor fi insotite de descarcari electrice si izolat de grindina. Cantitatile de apa vor depasi 25...30 l/mp si pe arii restranse 40...60 l/mp.Nota: Vremea se va raci accentuat in vest, sud-vest si local in centru, unde va deveni deosebit de rece pentru aceasta data, iar in zona montana inalta, trecator, se vor semnala precipitatii mixte.Un alt cod, de data aceasta portocaliu, intra in vigoare la ora 12.00 si este valabil pana la ora 21.00. Vor avea loc intensificari puternice ale vantului, care va ajunge sa sufle in rafala cu peste 120-130 km/h, viteza unui uragan de grad 1, potrivit meteorologului Meda Andrei.Este vizata de avertizare zona inalta a Carpatilor Meridionali si Orientali, indeosebi la altitudini de peste 1700 m.Citeste si: