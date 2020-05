Cod portocaliu de ploi torentiale, vijelii si grindina in sudul tarii

Sursa: ANM

Astfel, codul galben care a intrat in vigoare miercuri, ora 09:00, a fost extins pana joi, 21 mai, ora 06:00. Vor fi vijelii, descarcari electrice, iar vantul se va intensifica."In intervalul mentionat, in Oltenia, Banat, Muntenia, Dobrogea si in cea mai mare parte a Transilvaniei si Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, vijelii, intensificari ale vantului cu viteze in general de 60...70 km/h, grindina si averse torentiale.In intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati apa ce vor depasi 25...30 l/mp si izolat 40...50 l/mp", potrivit meteorologilor.ANM a emis si un cod portocaliu, care intra in vigoare miercuri, ora 13:00, si expira joi, 21 mai, ora 06:00."In intervalul mentionat, in Oltenia, local in Muntenia, in sudul Banatului si in zona Carpatilor Meridionali, instabilitatea atmosferica va fi accentuata., astfel incat, in intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati apa ce vor depasi 40...50 l/mp si izolat 60...70 l/mp", transmite ANM.