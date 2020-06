Angajata a Curtii de Apel Alba Iulia, testata pozitiv cu noul coronavirus. DSP a demarat ancheta epidemiologica

Ziare.

Epiemiologii de la Directia de Sanatate Publica Alba s-au deplasat luni, 29 iunie, la sediul institutiei, unde au demarat o ancheta epidemiologica. Colegii acesteia urmeaza sa fie testati si, cel mai probabil, vor intra in izolare in urmatoarea perioada.In Alba, s-au inregistrat, in urma testelor efectuate duminica, un numar de patru noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit datelor transmise luni de catre Directia de Sanatate Publica.Numarul cazurilor active a ajuns la 30.In total, de la inceputul epidemiei, in judet s-au inregistrat 452 de imbolnaviri. 398 de persoane s-au vindecat si 24 au decedat.Duminica, in Alba, au fost prelucrate 163 de teste, in laboratorul Spitalului Judetean de Urgenta. Numarul total de teste efectuate in judet a ajuns la 26.841.