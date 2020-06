Angajati ai ambasadelor romanesti din Minsk si New Delhi, testati pozitiv cu noul coronavirus

Ziare.

Anterior, MAE anuntase ca un membru al personalului misiunii diplomatice de la Minsk este infectat. Totodata, ministerul precizeaza ca, in afara celor doi, in conformitate cu rezultatele testelor efectuate personalului ambasadei, restul angajatilor au rezultate negative.Starea celor infectati este buna. MAE precizeaza ca in cazul ambelor misiuni diplomatice au fost dispuse masuri de protectie pentru restul colectivului misiunii diplomatice si pentru familiile acestora.MAE mentioneaza ca, in acest context, activitatea Ambasadelor Romaniei in Belarus si in India va fi adaptata pentru limitarea expunerii celorlalti membri ai misiunii, fiind intreprinse toate masurile necesare de distantare sociala si autoizolare impuse de aceasta situatie.