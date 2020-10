Arafat: Pana la primavara sau vara nu vom sta linistiti. Va trebui sa invatam sa traim cu virusul

Despre un vaccin pentru populatie, Raed Arafat, a spus, duminica seara, la Antena 3, ca nu se asteapta la vaccinare in masa inaintea lunii februarie sau martie, dar asta numai in conditiile in care vaccinul ar urma sa fie vandut si distribuit la inceputul anului 2021."Este o problema de logistica foarte serioasa. Va trebui organizare pe plan mondial si bineinteles (...) cantitatile care vor fi distribuite. Romania, din fericire, face parte dintr-un mecanism european si va beneficia pe baza unui mecanism de achizitie european. Deci nu suntem singuri in aceasta situatie si asta este foarte bine. Ministerul Sanatatii stie exact ce se intampla din minut in minut si, la momentul in care va incepe distribuirea vaccinului, vom fi contactati si bineinteles vom primi partea noastra din fiecare transa care este impartita la nivelul Uniunii Europene", a spus Raed Arafat.Seful DSU a mai declarat ca oamenii trebuie sa se invete sa traiasca cu virusul, cel putin pana la vara anului viitor: "Din punctul de vedere al modului in care va evolua virusul, eu cred ca cel putin pana la primavara sau vara anului viitor nu vom sta linistiti. Va trebui sa invatam sa traim cu virusul respectand toate regulile pe care multi ne indeamna sa nu le respectam. Daca renuntam la anumite aspecte din viata noastra temporar, fara sa o afectam semnificativ, atunci este posibil sa iesim cu bine cand lucrurile vor reveni la o cvasinormalitate, adica catre primavara - vara".