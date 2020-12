Dr. Beatrice Mahler: "Nu ne permitem sa alegem. Ne gandim ca pentru cineva acel om este extrem de important"

Mahler despre sistemul ATI din Romania: "Ne gandim ca pentru cineva acel om este extrem de important"

Situatia este critica in aproape toata tara si sunt putine judete care mai pot primi pacienti in stare critica. In Bucuresti, cum se elibereaza un pat, este ocupat imediat de catre un alt bolnav."Este foarte greu. Sectia este plina. Azi, de exemplu, s-au eliberat doua paturi dar au fost ocupate. Un pacient s-a negativat la Terapie Intensiva la noi, insa a facut o complicatie neurologica si, printr-o colaborare foarte buna cu Spitalul Universitar, l-am transferat in sectia lor de neurologie si am luat de la ei un pacient COVID pozitiv din UPU.Tot asa, un pacient de la noi a fost trecut din terapia COVID in terapia pneumologica si astfel s-a eliberat un pat si am adus un alt pacient de la UPU", a spus Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Natsa din Capitala.Managerul spune ca situatia este atat de critica incat "sunt foarte rare cazurile atunci cand putem primi din alte spitale . De cele mai multe ori avem pacientii din sectie care se agraveaza si-i trimitem in Terapie Intensiva"."La noi toti pacientii care au nevoie de terapie intensiva li se gaseste un pat in ATI. Nimeni nju poate sa stie care este posibilitatea de supravietuire a unui om si ce sanse are de aceea cred ca sansele trebuie sa-i fie acordate fiecarei persoane. Nimeni nu este mai valoros decat altul si nici intr-un caz nu putem noi decide cine sa traiasca si cine sa moara", a explicat Dr. Malher despre cum se lucreaza in sectiile ATI din tara noastra.Despre sistemul suedez, conform caruia sunt criterii complet diferite de cel din Romania in ceea ce priveste acceptarea pacientilor in Terapie Intensiva , medicul Beatrice Mahler spune ca probabil este o parte buna pentru sistemul din tara noastra pentru ca nu merge pe un astfel de algoritm."Eu cred ca atat timp cat avem paturi de Terapie Intensiva, indiferent unde sunt ele in Romania, trebuie ocupate de pacientii care au nevoie.Este foarte riscant sa mergem pe acest algoritm, iar in Romania eu ma bucur ca nu este acest algoritm care decide cine intra la Terapie Intensiva sa nu pentru ca daca ar fi vorba despre cineva drag mie, nu cred ca as gandi la fel. Si atunci trebuie sa ne pune intotdeauna in locul familiei pacientului pentru care luam acea decizie. Sa ne gandim ca pentru cineva, acel om este extrem de important", a mai spus Beatrice Mahler.Citeste si: