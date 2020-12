Cea de-a doua transa de vaccin impotriva COVID-19, peste 140.000 de doze, ajunge marti pe aeroporturile Otopeni, Timisoara si Cluj-Napoca

Potrivit Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), 140.400 de doze de vaccin de la Pfizer BioNTech sunt asteptate sa ajunga in tara, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Timisoara si Cluj-Napoca.Astfel, in jurul orei 7.50, pe Aeroportul "Henri Coanda" din Otopeni vor ajunge dozele de vaccin care, ulterior, vor fi transportate pe cale rutiera de firma producatoare la centrul de stocare de la Institutul Cantacuzino si la centrele regionale din Brasov, Craiova, Constanta si Iasi.In jurul orei 11.00, alte doua aeronave vor ateriza pe aeroporturile din Timisoara si Cluj-Napoca, iar dozele de vaccin vor fi transportate, tot pe cale rutiera, spre centrele de stocare de la spitalele militare din Timisoara si Cluj.Vaccinurile vor fi trasportate in conditii de siguranta, in containere speciale cu gheata carbonica si folie etansa.Vaccinurile vor fi distribuite in:- 40.950 de doze;- 25.350 doze;- 29.250 doze;- 8.775 doze;- 12.675 doze;- 12.675 doze;- 10.725 doze.Primele 10.000 de doze de vaccin impotriva coronavirusului au intrat in tara vineri, pe la Vama Nadlac 2, judetul Arad, iar sambata au ajuns la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", desemnat Centru national de stocare a vaccinurilor impotriva COVID-19. Vaccinarea a inceput, duminica, in toate cele 10 spitale de boli infectioase aflate in prima linie in lupta impotriva SARS-CoV-2.