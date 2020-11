Coronavirus Romania. Lista celor mai puternic afectate zone din tara, din cauza epidemiei. Situatie alarmanta in Bucuresti si in cinci judete

Situatia pe judete, in privinta noilor infectari cu SARS-CoV-2

In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 9.685 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distributia pe judete a cazurilor per total si a celor noi o regasiti in tabelul de mai jos.In intervalul 20.11.2020 (10:00) - 21.11.2020 (10:00) au fost raportate 160 de decese (98 barbati si 62 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele Alba, Arad, Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila, Brasov, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Maramures, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Salaj, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Ilfov si Municipiul Bucuresti.Dintre acestea, 1 deces a fost inregistrat la categoria de varsta 20-29 de ani, 3 decese la categoria de varsta 30-39 de ani, 6 decese la categoria de varsta 40-49 de ani,16 decese la categoria de varsta 50-59 de ani, 39 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 60 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 35 decese la categoria de peste 80 de ani.151 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, 4 pacienti decedati nu au prezentat comorbiditati, iar pentru 5 pacienti decedati nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.294. Dintre acestea, 1.132 sunt internate la ATI.Bucurestiul se mentine in topul infectarilor, cu 1.168 cazuri inregistrate in ultimele 24 de ore. Judetele aflate in topul infectarilor: Brasov - 508 cazuri, Constanta - 483 de cazuri, Iasi - 458, Timis - 443, Cluj - 424.Nr. crt. Judet Nr de cazuri confirmate (total) Nr de cazuri nou confirmate Incidenta inregistrata la 14 zile1. Alba 8833 177 6,222. Arad 9867 299 5,593. Arges 11496 296 4,474. Bacau 11623 161 2,635. Bihor 12394 253 5,536. Bistrita-Nasaud 5119 115 4,017. Botosani 5252 80 2,538. Brasov 16082 508 6,459. Braila 4937 82 3,0710. Buzau 5875 96 2,511. Caras-Severin 4223 80 2,8412. Calarasi 3509 96 3,1513. Cluj 18633 424 7,1914. Constanta 13344 483 6,1615. Covasna 3705 109 3,316. Dambovita 10037 220 3,5117. Dolj 10777 128 3,318. Galati 8853 177 2,6119. Giurgiu 3375 132 2,4920. Gorj 4007 30 1,7421. Harghita 4339 46 2,0422. Hunedoara 7601 223 3,523. Ialomita 3778 73 3,3524. Iasi 17150 458 2,9625. Ilfov 12399 292 8,1726. Maramures 7544 113 3,1627. Mehedinti 3458 90 2,8528. Mures 10623 230 4,9529. Neamt 8643 101 2,4630. Olt 6348 143 1,7931. Prahova 16731 416 4,2832. Satu Mare 4618 200 4,9433. Salaj 5096 61 4,634. Sibiu 12080 234 8,8235. Suceava 12197 161 2,2236. Teleorman 4890 94 2,6737. Timis 16972 443 5,9738. Tulcea 2940 73 3,2439. Vaslui 6881 93 2,0440. Valcea 7299 153 2,7941. Vrancea 4829 68 1,8842. Mun. Bucuresti 57183 1168 5,8843. Cazuri noi nealocate pe judete 7268* 806