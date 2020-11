Cinci orase din judetul Alba, inclusiv Alba-Iulia, si comuna Ciugud intra in carantina

Orasele Alba Iulia, Sebes, Blaj, Cugir, Abrud si comuna Ciugud vor intra in carantina din cauza numarului mare de persoane infectate raportate la mia de locuitori. Masura va intra in vigoare in noaptea de luni spre marti.Masurile obligatorii pentru toate persoanele care se afla permanent sau tranziteaza zonele mentionate, au fost stabilite prin ordin al sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, relateaza Mediafax. In interiorul celor sase localitati vor fi limitate deplasarile, vor fi interzise numeroase activitati economice, culturale si va fi necesara declaratia pe propria raspundere.Va fi strict interzisa intrarea/iesirea din zona carantinata prin alte zone si cai de acces decat cele deschise circulatiei publice de pe drumurile nationale, judetene, comunale si forestiere.De asemenea, circulatia si stationarea in spatii publice a persoanelor va fi interzisa, cu exceptia motivelor bine justificate, pe baza declaratiei pe proprie raspundere (Anexa), legitimatiei de serviciu sau a adeverintei eliberate de angajator.Vor fi inchise numeroase activitati economice, mai putin agentii economici care comercializeaza produse alimentare, farmacii, curatatorii, magazinele care comercializeaza hrana pentru animalele de companie precum si cele care comercializeaza produse alimentare, bauturi alcoolice si nealcoolice, in sistem livrare la domiciliu.Masura va fi in vigoare timp de 14 zile.