Compania germana CureVac a lansat ultima faza a studiilor clinice pentru vaccinul sau anti-COVID-19

"Curevac incepe faza globala 2b /3 a studiilor sale clinice necesare pentru autorizarea candidatului sau la vaccin", a anuntat luni dimineata laboratorul cu baza la Tubingen (vest) intr-un comunicat.Un "prim voluntar a fost recrutat", a precizat laboratorul care foloseste, la fel ca si concurentii sai Biontech si Moderna, tehnologia ARN mesager pentru vaccinul sau.Studiul pe scara larga urmeaza sa fie realizat in Europa si America de Sud cu "peste 35.000 de participanti", precizeaza compania.A doua faza a studiilor clinice a fost lansata la sfarsitul lunii septembrie de laboratorul german, cu un studiu realizat in Peru si Panama pe 690 de voluntari.Rezultatele acestor studii nu sunt inca cunoscute, insa se asteapta sa fie publicate in cursul celui de-al patrulea trimestru al anului 2020, potrivit CureVac.Compania este unul dintre zecile de laboratoare care dezvolta in prezent un vaccin impotriva noului coronavirus CureVac ramane insa in urma fata de compatrioata sa germana Biontech, aliata cu gigantul american Pfizer, al carui vaccin a fost deja autorizat in Canada, Statele Unite si Regatul Unit.Compania a fost listata anul acesta la Bursa Electronica Nasdaq, 150 de milioane de dolari din fondurile stranse fiind utilizate pentru finantarea acestui vaccin.Comisia Europeana a rezervat 225 de milioane de doze din acest vaccin si ar putea comanda pana la 180 de milioane suplimentare "dupa ce vaccinul se va dovedi sigur si eficace".Compania fusese in martie in centrul unei dispute diplomatice intre Berlin si Washington, guvernul german acuzand Statele Unite ca au incercat sa cumpere compania de biotehnologie.