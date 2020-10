Studiu: Anticorpii de COVID-19 pot rezista in corp cel putin trei luni dupa infectare

Cercetatorii de la Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute (LTRI), de la Universitatea din Toronto, au folosit saliva si mostre de sange de la pacienti cu COVID-19, pentru a masura si compara anticorpii de-a lungul a trei luni de la aparitia simptomelor.Oamenii de stiinta au descoperit astfel ca anticorpii din clasa IgG, care se leaga de proteina S (spike) a virusului SARS-CoV-2, sunt detectabili pentru cel putin 115 zile - cel mai lung interval de timp masurat pana acum. Totodata, studiul este primul care arata ca acesti anticorpi pot fi detectati si in saliva."Studiul nostru arata ca anticorpii IgG impotriva proteinei S a virusului sunt relativ durabili in sange si saliva si mai sugereaza ca saliva ar putea fi o alternativa la testarea pentru anticorpi. Desi saliva nu este la fel de sensibila ca sangele, este mai usor de colectat", a explicat Jennifer Gommerman, profesor de imunologie la Universitatea din Toronto si coordonatorul studiului.Multi oameni care se recupereaza in urma infectiei cu COVID-19 dezvolta agenti imuni in sange (anticorpi), specifici noului coronavirus. Acesti anticorpi sunt folositori pentru ca indica cine a fost infectat, indiferent daca persoana in cauza a prezentat sau nu simptome.Durabilitatea reactiei anticorpilor la SARS-CoV-2 a fost intens dezbatuta in ultimele luni. Un studiu anterior, publicat in Nature Medicine, a sugerat ca anticorpii pot disparea dupa doua luni pentru unii oameni care au avut virusul, dar nu au prezentat simptome.Studiul ar putea avea implicatii majore pentru dezvoltarea unui vaccin eficient.Desi echipa de cercetatori recunoaste ca inca nu stiu destul de multe despre reactia anticorpilor la infectia cu SARS-CoV-2, inclusiv cat de mult rezista anticorpii dupa aceasta perioada si ce protectie pot oferi impotriva unei noi infectii, acest studiu ar putea avea implicatii majore pentru dezvoltarea unui vaccin eficient, noteaza MedicalXpress "Acest studiu sugereaza ca daca un vaccin este conceput cum trebuie, poate avea potentialul de a induce o reactie durabila a anticorpilor care pot proteja persoana vaccinata impotriva virusului care cauzeaza COVID-19", a mai precizat Gommerman.