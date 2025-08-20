Coronavirus| Paranoia, incompetenta si interese in institutiile statului: Inspectoratul de Stat in Constructii a anulat examenele pentru specialisti

Autor: Cezar Petre - specialist constructii
Luni, 02 Martie 2020, ora 08:42
5653 citiri
Coronavirus reprezinta mai mult decat o banala raceala. Coronavirus reprezinta un virus al paranoiei, al incompetentei si al intereselor ascunse care tinde sa se extinda in toate institutiile statului roman.

Vineri, Inspectoratul de Stat in Constructii a anulat examenele de autorizare a specialistilor in constructii. In mod normal, o astfel de sesiune avea loc o singura data, la inceputul anului:

"In contextul situatiei actuale din Romania cu privire la infectia cu noul coronavirus COVID-19, existand riscul de raspandire a acestuia si deoarece potrivit informatiilor publice pot exista persoane care nu prezinta simptomatologie dar pot fi purtatori ai virusului, sesiunea de examinare pentru autorizarea responsabililor tehnici cu executia care urma sa se desfasoare in perioada 09-13.03.2020 se amana pentru o data ulterioara care va fi stabilita si comunicata in functie de evolutia acestei situatii.

Toate informatiile privind desfasurarea sesiunii de autorizare se vor regasi pe pagina de internet a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C" - s-a postat pe site-ul institutiei cu doar cateva zile inainte de desfasurare.

Desi era programata sa se desfasoare in perioada imediat urmatoare, iar procedura de autorizare nu prevede o cale de anulare a procesului de examinare, iata ca totusi anularea examinarii s-a intamplat. Poate o fi abuz in functie sau poate exista alte motive si isteria publica reprezinta doar un pretext, nu putem sti.

Institutiile statului conlucreaza la dezvoltarea isteriei publice, in ciuda faptului ca presedintele si apoi secretarul de stat Raed Arafat au iesit public cu declaratii in acest sens si au indemnat populatia sa nu se panicheze in fata unei banale raceli. De altfel, in Romania abia au fost identificate cateva cazuri ale acestei boli, numarul celor infectati si gravitatea virozelor respiratorii si a gripei traditionale fiind cu mult mai mare.

O parte din institutiile statului au ales sa traiasca in paranoia. O alta parte din cei angajati la stat au gasit o extraordinara justificare si se folosesc de aceasta isterie pentru a obtine si profituri, cum ar fi achizitionarea in regim de urgenta, fara procedura, de substante pentru dezinfectare. O buna parte din cei care conduc politic Romania au gasit contextul perfect ca sa isi ascunda incompetenta.

Nu poti opri institutiile statului si functionarea unei tari din cauza unui virus mai slab decat gripa. O sa vedem in curand isteria cuprinzand Romania, scoli inchise, accesul in spitale restrictionat, o intreaga economie nationala blocata de incompetenta, prostie si paranoia.

Solicitam public presedintelui, prim-ministrului desemnat si ministrului Dezvoltarii sa ia atitudine fata de aceasta decizie si sa solicite anularea ei. Nerespectarea legii nu trebuie sa fie o optiune, iar situatia de calamitate nu este declarata la acest moment.

Cezar Petre este inginer, absolvent al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti. Cu experienta in proiectarea si urmarirea executiei in conditii de calitate a constructiilor, in acest moment este presedintele Colegiului Tehnic al Dirigintilor de Santier.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.



