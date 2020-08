Directorul Muzeului Brukenthal: "Nu ne batem cu pandemia, ci o invatam cu noi, aratandu-i frumosul, nostalgia dupa bine"

"Ce ne facem, ca, in Europa actuala, cultura e inghetata. (...) Noi, in acest muzeu, alaturi de colegii mei mai tineri, incercam nu sa ne batem cu pandemia, ci sa o invatam cu noi. Si cum o putem invata cel mai frumos cu noi? Aratandu-i frumosul, aratandu-i nostalgia dupa bine, pentru ca, astazi, numai bine nu prea se doreste a se face si atunci suntem nostalgici ca sa incercam sa redescoperim binele. Ori ce este mai frumos decat arta, literatura, decat istoria, decat comportamentul nostru fata de tot ce a creat omul mai bun de-a lungul timpului, de respect", a declarat, miercuri, directorul Muzeului National Brukenthal, Sabin Luca.Acesta, alaturi de cateva zeci de artisti si vizitatori, a fost prezent miercuri, in curtea Muzeului Brukenthal, la vernisajul celei mai mari expozitii de arta vizuala din Romania, "Grigore Minea si invitatii". Vernisajul a avut loc in aer liber, iar expozitia este gazduita de cladirea invecinata Palatului Brukenhal, Casa Albastra, care apartine tot de muzeul sibian."Expozitia "Grigorie Minea si invitatii" constituie evenimentul artistic care marcheaza pozitiv profilul cultural al Sibiului in luna august a acestui an, reunind, pentru o memorabila conversatie, 60 de artisti romani, reprezentanti ai artei postbelice si contemporane romanesti. (...) Acest regal de sculptura, la care au fost invitati si pictori si graficieni, constituie un eveniment care incununeaza o ampla activitate artistica si o viata dedicata a maestrului Grigorie Minea", a spus curatorul expozitiei, Alexandru Chituta, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES.Vizitatorii Casei Albastre au ocazia sa vada aceasta expozitie pana in 25 septembrie.