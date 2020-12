Dr. Adrian Marinescu, despre finalul pandemiei: Viata noastra va intra intr-o pseudo-normalitate, in conditii de pandemie

Intr-un interviu pentru Aleph News, Adrian Marinescu a vorbit despre cei care sunt reticenti la ideea de vaccinare anti-COVID. "Din fericire, acestia reprezinta o minoritate. Si se intampla sa exista astfel de oameni, in general, peste tot, nu doar in Romania. Numarul celor reticenti scade de la o zi la alta pentru ca informatiile si mesajele primite sunt unitare si vin argumentate de niste date", a spus medicul.Acesta sustine ca si atunci cand se va incepe vaccinarea, masurile de preventie trebuie sa ramana in picioare pana ce vaccinul va avea efectele scontate, probabil tot anul 2021.Cat priveste finalul pandemiei, medicul Adrian Marinescu spune ca nu se asteapta ca anul viitor sa scapam de virus. "Notiunea de final de pandemie nu o vom avea in 2021. Ea se va stinge pas cu pas, si prin vaccinare si prin lucrurile care se intampla pana atunci. Dar eu cred ca va ramane la nivel de focar in diverse locuri. Cred ca in vara anului 2021 vom avea un echilibru mai bun decat in prezent, iar asta insemana ca viata noastra va intra intr-o pseudo-normalitate, in conditii de pandemie", a declarat medicul.