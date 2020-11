DSP Suceava: Fumatorii risca mai mult infectarea cu noul coronavirus si forme mai grave de boala

Intr-un comunicat remis de purtatorul de cuvant al DSP Suceava se arata ca o analiza sistematica a studiilor de specialitate a concluzionat ca exista dovezi tot mai clare cu privire la asocierea intre fumat si severitatea COVID-19, aceasta asociere fiind semnificativa din punct de vedere statistic."Conform dovezilor prezentate si contrar rezultatelor unor studii preliminare, conform carora fumatul ar putea avea un oarecare efect protector impotriva infectiei cu SARS-CoV-2, la momentul actual, consensul stiintific la nivel mondial pledeaza pentru renuntarea la fumat in scopul prevenirii contractarii noului coronavirus si scaderii probabilitatii de dezvoltare a unor forme de boala cu simptomatologie severa si prognostic rezervat", arata sursa citata.Datele OMS, Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor si articole din literatura de specialitate indica faptul ca fumul de tutun si multe dintre componentele sale produc modificari structurale in caile respiratorii, aceste modificari incluzand permeabilitatea crescuta a mucoasei, modificari ale aderentei virusului, intreruperea epiteliului respirator si inflamatie peribronsica si fibroza.De asemenea, fumatul slabeste functia celulelor imune de aparare a organismului si producerea de anticorpi, iar fumatorii sunt supusi unui risc mai ridicat de infectie cu virusul SARS-CoV-2 pe cale orala, atunci cand fumeaza, respectiv ating tigara cu mana neigienizata, apoi duc tigara la gura.DSP citeaza studiile unor cercetatori referitoare la receptorii ACE2 pentru SARS-CoV-2, din tractul respirator, care arata ca fumatorii prezinta in mod constant niveluri mai ridicate ale acestora in caile respiratorii."Supraabundenta ACE2 in plamanii fumatorilor poate explica partial de ce fumatorii sunt semnificativ mai predispusi sa dezvolte infectii severe cu SARS-CoV-2 care necesita interventii medicale agresive. Mai mult, intrucat renuntarea la fumat este asociata cu o scadere a expresiei ACE2, este posibil ca renuntarea la tigari sa reduca susceptibilitatea la fatalitati cauzate de COVID-19", se arata in comunicatul DSP Suceava.Bancila a subliniat, in corelatie cu noile cercetari referitoare la legatura intre fumat si noul coronavirus, ca in acest an campania de informare asupra riscului fumatului se desfasoara pe toata durata lunii noiembrie, in contextul generat de pandemia COVID-19.Tema campaniei este prevenirea initierii fumatului sau renuntarea la fumat printr-o informare corecta asupra efectelor vatamatoare ale infectiei cu COVID-19 la persoanele fumatoare.Datele cumulate pana in prezent sugereaza ca fumatul/vaping-ul se asociaza cu o severitate crescuta a bolii.Scopul campaniei este reducerea prevalentei persoanelor care consuma tutun, chiar si in scop experimental, printr-o informare si constientizare cu privire la efectele nocive ale tutunului, indiferent de forma in care este utilizat - produse clasice, produse noi sau tigara electronica - si la riscul suplimentar generat de asocierea fumatului cu infectarea cu SARS-CoV-2.In Romania sunt peste 5 milioane si jumatate de fumatori si mai mult de 4 din 10 romani in varsta de cel putin 15 ani fumeaza 20 sau mai multe tigari pe zi.Totodata, 3,4% din populatia adulta a Romaniei utilizeaza curent tigari electronice, iar cele mai recente date referitoare la consumul produselor cu tutun care se incalzeste si al tigarilor electronice arata efecte hepatolitice, respectiv pneumonia de tip chimic pentru ENDS (Electronic Nicotine Delivery Systems).