Medic, despre recordul de decese: "Jumatate dintre oamenii care ajung la Terapie Intensiva mor"

Medicii Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes, din Timisoara, si Radu Tincu, de la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, din Bucuresti, au facut explicat pentru Ziare.com de ce numarul oamenilor decedati continua sa creasca. In plus, ambii specialisti au spus ca se asteapta ca acest numar sa creasca in cazul in care cazurile noi, raportate zilnic, se mentin pe trend ascendent."Exista un raport intre numarul de cazuri si cel al formelor severe. In ultima perioada, din cauza faptului ca s-au imbolnavit din ce in ce mai multi oameni, numarul pacientilor cu forme grave si critice a crescut, astfel ca locurile din sectiile de terapie intensiva s-au ocupat, capacitatea de tratament devenind limitata", a declarat Virgil Musta.Specialistii se asteptau sa creasca numarul de cazuri, iar singura modalitate de a tine situatia sub control ar fi incetinirea ritmului de imbolnavire."Era de asteptat sa avem o crestere a numarului de cazuri din terapie intensiva pentru ca a crescut cel al cazurilor noi. Pana nu incetinim ritmul de imbolanvire, numarul de pacienti din terapie intensiva va creste continuu si constant. Nu semnificativ, vor fi cam 20-30 de pacienti pe zi in plus", a explicat Radu Tincu.Rata de mortalitate a pacientilor care ajung in sectiile de Terapie Intensiva, in urma infectarii cu Sars-CoV-2, este foarte mare, astfel ca un pacient din doi moare."In momentul in care discutam de pacientii din Terapie Intensiva, mortalitatea asociata cu COVID-19 se schimba semnificativ, in sensul ca in toata lumea mortalitatea este intre 50 si 80%. Asta inseamna ca unul din doi pacienti care ajung la terapie intensiva va deceda. Sigur, depinde de varsta, de anumite patologii cronice concomitente, de resursa biologica. Oricum ar fi, este un semnal extrem de important de alarma", spune Radu Tincu.Virgil Musta spune ca oamenii inca nu inteleg ca singura modalitate este sa prevenim boala si atrage atentia asupra faptului ca foarte multe cazuri necesita oxigen."Numarul cazurilor este de ordinul miilor si nu se intelege ca singura modalitate este sa prevenim boala. Nu e vorba doar de terapie intensiva, si celelalte cazuri reprezinta forme mult mai grave decat au fost acum 2-3 luni. Sunt foarte multe cazuri care necesita oxigen", adauga Virgil Musta.Daca la inceputul pandemiei, tinerii considerau ca virusul nu ii poate atinge, lucrurile s-au schimbat intre timp si au inceput sa apara victime si in randul lor. Radu Tincu gaseste o explicatie pentru asta:"In ultimele zile au fost cazuri de oameni tineri, aparent sanatosi, care si-au pierdut viata. Este explicabil, cu cat va fi o masa populationala mai larga imbolnavita de COVID-19, cu atat riscul sa apara si persoane tinere, sanatoase, care sa dezvolte forme culminante si letale de boala va creste. Daca vom mentine acest ritm de crestere, probabil ca in saptamanile urmatoare vom mai vedea persoane citate in rapoartele de la ora 13, persoane tinere care nu au reusit sa supravietuiasca", a concluzionat medicul.