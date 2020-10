O companie pregateste lansarea vaccinului contra COVID-19 la nivel global

Compania din Cambridge, Massachusetts, a anuntat ca discuta cu initiativa COVAX, a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, o propunere de preturi pe mai multe nivele pentru vaccinul potential, care in prezent poarta denumirea de mRNA-1273.Moderna a incheiat deja acorduri pentru livrari in America de Nord, Orientul Mijlociu si alte regiuni ale lumii."Pregatim activ lansarea mRNA-1273 si am semnat un numar de acorduri de livrare cu guverne din jurul lumii. Moderna respecta cele mai inalte standarde referitoare la calitatea datelor si cercetarea stiintifica riguroasa, in timp ce continua sa lucreze cu autoritatile de reglementare pentru a avansa mRNA-1273", a afirmat directorul general al Moderna, Stephane Bancel, intr-un comunicat de presa.Moderna, aflata in fruntea cursei pentru dezvoltarea unui vaccin pentru Covid-19, a anuntat saptamana trecuta ca a finalizat inrolarea a 30.000 de participanti intr-un studiu clinic de faza finala.Saptamana trecuta, pese 25.650 de participanti primisera a doua doza a vaccinului companiei, care se administreaza in doua doze. Potrivit Moderna, 37% dintre participanti sunt din comunitati diverse si 42% au un risc ridicat sa faca o forma grava de Covid-19.O proportie de 53% dintre participanti sunt barbati si 47% femei, iar marea majoritate au varste de peste 25 de ani. Doar 5% fiind din grupa 18-24 de ani.Vaccinul Moderna, care este dezvoltat cu ajutorul Institutului National pentru Sanatate, contine material genetic numit mesager ARN sau ARNm, pe care oamenii de stiinta spera ca determina sistemul imunitar sa combata virusul.In luna august, Moderna a anuntat ca percepe intre 32 si 37 de dolari pentru o doza de vaccin pentru unii clienti, in cadrul unei politici de preturi mici, in timpul pandemiei. Compania a mai informat ca este negociaza acorduri mai largi, in cadrul carora preturule vor fi mai mici.Moderna a aratat joi ca vaccinul trebuie pastrat la minus 4 grade Fahrenheit (-20 grade Celsius), pentru a avea o valabilitate de sase luni.Prin comparatie, vaccinul Pfizer necesita o temperatura de depozitare de minus 94 grade Fahrenheit (-70 grade Celsius).Vaccinul Moderna poate fi, de asemenea, refrigerat la aproximativ 36 de grade Fahrenheit (2,2 grade Celsius) timp de pana la sapte zile. Trebuie administrat in decurs de 12 ore dupa decongelare.Separat, compania a raportat o pierdere de 233,6 milioane dolari, sau 59 de centi pe actiune, in trimestrul al treilea, mai mare decat pierderea de 43 de centi pe actiune pe care o asteptau analistii intervievati de firma Refinitiv. Compania a obtinut venituri de 157,9 milioane de dolari, peste nivelul anticipat de Wall Street, de 77,5 milioane de dolari.