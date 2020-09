Profesorul Rafila crede ca recordul de imbolnaviri cu noul coronavirus e cauzat de redeschiderea scolilor: "Ramane sa vedem daca in zilele urmatoare ne stabilizam"

Alexanru Rafila considera ca in mediul scolar respectarea masurilor de distantare fizica este mai greu de realizat, de aceea, in intreaga Uniune Europeana, redeschiderea scolilor a dus la cresterea numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus."E normal sa fie asa, copiii sunt mai greu de strunit, vin la scoala, pleaca de la scoala. Copiii, adolescentii sunt cei care se imbolnavesc, fac forme banale, dar pot transmite boala unora dintre cei foarte apropiati, mai varstnici, care pot sa faca si complicatii", a declarat, miercuri seara, la Digi 24, Alexandru Rafila.Intrebat daca recordul de imbolnaviri inregistrat miercuri se datoreaza redeschiderii scolilor, Rafila a afirmat: "Parerea mea este ca da. Suntem la 10 - 12 zile de la momentul redeschiderii scolilor. Deocamdata vedem numar mare de cazuri, duminica am avut un record pentru o zi de duminica, sambata am avut un record pentru sambata, astazi avem un record absolut. Ramane sa vedem daca in zilele urmatoare ne stabilizam, ajungem pe asa-numitul platou sau cresterea va continua".Porivit acestuia, "este clar ca ne aflam intr-o perioada in care intreaga UE este afectata de cresterea numarului de cazuri si Romania nu face exceptie". Romania a inregistrat, miercuri, unrecord absolut de infectari cu noul coronavirus, fiind raportate peste 2.000 de noi cazuri.