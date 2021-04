La teatru cu adeverinta de vaccinare anti-COVID sau test RT-PCR negativ. Setul de reguli propus de Ministerul Culturii pentru spectacolele in spatii inchise

Scenariul 1

Scenariul 2

In functie de situatia epidemiologica generala, de particularitatile regionale si locale, operatorii culturali vor pune in aplicare unul dintre urmatoarele scenarii:- organizarea si desfasurarea activitatilor cultural-creative in spatii inchise este permisa folosind capacitatea maxima a spatiului respectiv si in conditiile unei rate a incidentei cumulate mai mici de 7,5/1000 de locuitori in localitatile in care se afla acestea, daca toate persoanele care participa la eveniment se incadreaza in una dintre situatiile de mai jos:* accesul persoanelor se va face in baza adeverintei de vaccinare, care va atesta incheierea procesului de vaccinare, la 10 zile de la realizarea rapelului, aceasta urmand a se prezenta impreuna cu un act de identitate;* test RT-PCR negativ realizat cu maximum 48 de ore inaintea inceperii evenimentului;* testare cu un test destinat diagnosticarii rapide a virusului SARS-CoV-2 - accesul in sala se va face doar in baza unui test cu un rezultat negativ, ce va fi realizat in ziua evenimentului;* au trecut prin boala si pot face dovada prezentei anticorpilor printr-un document medical, care nu va fi mai vechi de 90 de zile.Potrivit propunerilor, in cazul in care o actiune culturala se organizeaza in scenariul 1, urmatoarele masuri suplimentare sunt aplicabile in completarea masurilor generale de siguranta sanitara pentru sectorul cultural-creativ:* publicul poate participa la eveniment in picioare; se vor aloca minim 4 mp pentru fiecare persoana;* participantii sunt obligati in continuare sa poarte masca pe toata durata evenimentului;* sala/spatiul poate fi folosit la capacitate maxima, ocupand toate locurile;* consumul de bauturi si alimente se va realiza doar in spatiile special amenajate si doar cu respectarea normelor ordinului comun Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului si Ministerul Sanatatii.* organizarea si desfasurarea activitatilor cultural-creative in spatii inchise este permisa fara a depasi 2/3 din capacitatea spatiului, dar nu mai mult de 500 de spectatori si in conditiile unei rate a incidentei cumulate mai mici de 3/1000 de locuitori, in localitatile in care se afla acestea. Accesul publicului la acest tip de eveniment nu este restrictionat de nicio dovada medicala.* organizarea si desfasurarea activitatilor cultural-creative in spatii inchise este permisa fara a depasi 1/2 din capacitatea spatiului, dar nu mai mult de 300 de spectatori si in conditiile unei rate a incidentei cumulate mai mici de 5/1000 de locuitori, in localitatile in care se afla acestea. Accesul publicului la acest tip de eveniment nu este restrictionat de nicio dovada medicala.* organizarea si desfasurarea activitatilor cultural-creative in spatii inchise este permisa fara a depasi 1/3 din capacitatea spatiului, dar nu mai mult de 200 de spectatori si in conditiile unei rate a incidentei cumulate mai mici de 7,5/1000 de locuitori, in localitatile in care se afla acestea. Accesul publicului la acest tip de eveniment nu este restrictionat de nicio dovada medicala.In cazul in care o actiune culturala se organizeaza in Scenariul 2, urmatoarele masuri suplimentare sunt aplicabile in completarea masurilor generale de siguranta sanitara pentru sectorul cultural-creativ:* spatiul va fi organizat cu locuri de sezut (scaune, banci, pufuri etc.). Publicul nu poate urmari un spectacol/concert in picioare;* personalul va verifica respectarea distantarii in timpul spectacolului;* se va aloca un scaun liber pe lateral intre fiecare spectator, in cazul in care organizatorii amenajeaza spatiul cu locuri de sezut (scaune, banci, pufuri etc.), urmand a se aloca 1 m intre fiecare spectator. Prin exceptie de la aceste reguli, grupurile de pana la doua persoane si membrii aceleiasi familii pot sta impreuna;* spectatorii nu stau fata in fata, ci unii in spatele celorlalti, inlaturand astfel riscul contaminarii directe prin proximitate.In cazul in care evenimentul se desfasoara intr-un restaurant, bar sau cafenea organizarea spatiului si a publicului se va face conform reglementarilor specifice HORECA din ordinul comun in vigoare al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului si Ministerului Sanatatii.Potrivit Ministerului Culturii, prin spatii inchise se intelege atat spatiul conventional in care se pot desfasura spectacole, concerte, proiectii de film, conferinte etc., cat si spatiul neconventional, cum ar fi hale industriale, sali de sport, holul sau spatiul larg al unui cladiri, cafenele, restaurante etc.Prin activitati culturale se intelege fara a se limita la: teatru, dans, concert, film, stand-up comedy sau expozitie, expozitie temporara, targ, workshop, conferinta cu caracter cultural sau creativ."Persoanele care coordoneaza fiecare productie sunt responsabile de verificarea modalitatii de implementare a acestor recomandari, in vederea reducerii impactului riscului de infectie cu SARS-CoV-2, respectand masurile sanitare generale aplicabile in functie de specificul activitatii. Asumarea riscurilor ce revin in urma participarii la un eveniment se face de catre toti participantii: spectator, artist, furnizor de servicii, lucrator si organizator", mai precizeaza documentul.