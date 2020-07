Romanii care merg in Ungaria, obligati sa stea in carantina pana obtin doua teste COVID-19 negative

Conform noilor reguli, cetatenii unguri care revin din tari de risc crescut, considerate apartinand zonelor "galbena" si "rosie", vor fi obligati sa se supuna unor controale medicale la granita si sa intre in carantina, a explicat Gergely Gulyas.Acelasi lucru se aplica si in cazul strainilor care vin din tari "galbene", in timp ce intrarea cetatenilor straini venind din tari "rosii" va fi interzisa.Din categoria "rosie" fac parte in acest moment Albania, Bosnia-Hertegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru si Ucraina.Dintre statele membre ale Uniunii Europene, in categoria "galbena" se inscriu in prezent Bulgaria, Portugalia, Suedia si Romania. Tot aici intra si Marea Britanie.Cei care vin din aceste tari trebuie sa intre in carantina, pe care o pot parasi doar dupa doua teste negative efectuate la interval de 48 de ore.Croatia, stat membru al UE, face parte deocamdata din categoria "verde", a precizat responsabilul ungar.