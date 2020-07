Sectii ale unui centru privat de tratare a cancerului, inchise temporar dupa ce au aparut cazuri de COVID-19

Conducerea centrului a luat masuri ferme pentru stingerea focarului, in ultimele 10 zile fiind dispusa testarea si retestarea extinsa a intregului personal, printr-un total cumulat de 280 de testari, arata un comunicat al OncoHelp remis, vineri, AGERPRES."In urma acestei testari extinse au fost identificati inca trei angajati infectati, respectiv un tehnician de radiologie, o infirmiera si un ingrijitor de curatenie. In consecinta, in stransa colaborare cu conducerea Directiei de Sanatate Publica Timis, conducerea Centrului de Oncologie OncoHelp Timisoara a luat o serie de masuri ferme si stricte, pentru a se asigura ca acest focar va fi stins definitiv", mentioneaza OncoHelp.Astfel, s-a hotarat inchiderea temporara, pana miercuri, a sectiilor de Oncologie Medicala si de Hematologie, realizandu-se reprogramarea pacientilor pentru tratamentele oncologice pentru perioada imediat urmatoare redeschiderii celor doua sectii. Totodata, se reduce activitatea in ambulatoriul de specialitate, acesta functionand doar pentru strictul necesar. In acest interval, se realizeaza dezinfectia terminala a celor doua sectii, atat pentru spitalizare continua, cat si pentru spitalizare de zi.Concomitent, are loc monitorizarea continua a starii de sanatate a personalului medical ai auxiliar al intregului Centru de Oncologie OncoHelp Timisoara si reinstruirea intregului personal referitor la masurile de preventie a infectiei cu SARS-CoV-2, atat in mediul spitalicesc, cat si in viata cotidiana in comunitate.In aceasta perioada Laboratorul de Radioterapie si Sectia de ingrijiri paliative din cadrul Centrului de Oncologie OncoHelp Timisoara isi vor continua activitatea, focarul existent fiind complet izolat de aceste sectii. Cu toate acestea, si aici se vor respecta strict masurile de preventie necesare."Conducerea Asociatiei OncoHelp Timisoara, reprezentata de presedintele conf. univ. dr. Serban Negru, si manager dr. Valeriu Boruga, isi exprima regretul si doreste sa asigure pacientii si familiile acestora ca realizeaza tot ceea ce este posibil pentru stingerea focarului de COVID-19 existent, si solicita intelegerea lor pentru respectarea tuturor masurilor impuse, luate pentru siguranta lor si a personalului medical", precizeaza comunicatul.Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, vineri, ca la nivelul judetului sunt active 10 focare de COVID-19, toate fiind sub supraveghere. Astfel, la unitatea de procesare a carnii Timisoara sunt 215 cazuri, la un spital privat sase, Spitalul de Psihiatrie Gataia a ramas la 12 cazuri, o fabrica din Sannicolau Mare are trei cazuri, in comuna Gottlob sunt 11 cazuri, OncoHelp cu 13 cazuri, o alta firma, din Lugoj, are 5 cazuri, Sectia de Obstretica Ginecologie a Spitalului Municipal Timisoara mentine patru cazuri, nou aparut astazi fiind un centru pentru ingrijirea minorilor din Timisoara, cu trei cazuri. In orasul carantinat de duminica, Faget, sunt 55 de cazuri.