Sondaj IRES: Persoanele cu educatie medie, cele mai putin ingrijorate de imbolnavirea cu virusul SARS-CoV-2

Studiul sociologic arata ca cei mai multi oameni sunt ingrijorati de o posibila imbolnavire, dar ca cei care sunt ingrijorati putin sau deloc sunt destui - 24%, iar dintre acestia cea mai puternica inclinatie sa nu se teama sunt persoanele cu educatie medie, si nu "needucatii", dupa cum informeaza Edupedu.ro . Persoanele cu educatie slaba sunt ingrijorate in cea mai mare proportie, in conditii de pandemie.Astfel, la intrebarea "Cat de ingrijorat/a sunteti ca s-ar putea ca un membru al familiei dumneavoastra sa se infecteze cu noul coronavirus?", au raspuns:49% - foarte ingrijorat/a26% - destul de ingrijorat/a11% - destul de putin ingrijorat/a13% - foarte putin / deloc ingrijorat/aIn randul celor cu scolarizare redusa, 86% sunt foarte sau destul de ingrijorati. Procentul scade la 67% in cazul celor cu educatie medie si creste, dar nu mult, pana la 75% in cazul celor cu scolaritate inalta.Cei cu scolaritate joasa se declara deloc sau destul de putin ingrijorati in proportie de doar 12%, procentul crescand la 33% la cei cu scolaritate medie si scazand apoi la 25% pentru cei cu scolaritate inalta.Procentele sunt similare si la intrebarea: "Dar sa va infectati dumneavoastra personal?"Foarte ingrijorat/a - 43%Destul de ingrijorat/a - 26%Destul de putin ingrijorat/a - 13%Foarte putin sau deloc ingrijorat/a - 18%Cel mai mare procent de persoane care se declara foarte sau destul de ingrijorate se inregistreaza la cei cu scolaritate joasa: 77%. Cel mai mic - la cei cu scolaritate medie (63%), dar si cei cu scolaritate inalta se afla la un nivel similar (65%).Cea mai mare proportie a celor care nu sunt ingrijorati se inregistreaza la cei cu scolaritate medie (37%), urmati de cei cu scolaritate inalta (35%), pe cand numai 23% dintre cei cu scolaritate joasa nu sunt ingrijorati ca se pot infecta personal. Studiul a fost realizat pe in 24-25 iulie pe un esantion de 898 de subiecti, cu varste de peste 18 ani. Este declarat reprezentativ pentru populatia adulta din Romania, cu eroare maxima tolerata de +/-3,3%.