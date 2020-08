Victor Ponta: Vor fi vieti pierdute pentru interesele politice meschine ale celor care insista sa facem alegeri

"Pozitia noastra comuna - ne-am pregatit pentru alegeri, ne ducem la aceasta batalie, pentru ca este o batalie importanta pentru Bucuresti, pentru sectoare, pentru toata tara - dar noi consideram ca trebuie organizate alegerile in conditii de maxima siguranta pentru candidati, pentru cei care fac campanie, pentru tinerii care strang semnaturi, pentru cei care vor fi in sectiile de vot si evident pentru toti cei care participa la vot", a declarat Ponta, cu ocazia lansarii candidatilor Aliantei Pro Bucuresti 2020 pentru Primaria Capitalei si primariile de sector.El a avertizat insa asupra riscului de noi infectari cu SARS-CoV-2, in conditiile in care se insista sa se organizeze alegeri in aceasta perioada de pandemie."Sa stiti ca vor fi vieti, sanatate pierduta pentru interesele politice meschine ale celor care insista sa facem alegeri fara a ne spune ca suntem pregatiti din punct de vedere medical, din punct de vedere al economiei, din punct de vedere al prioritatilor", a adaugat liderul Pro Romania, care a mentionat ca alianta din care face parte "nu fuge de pe campul de batalie",