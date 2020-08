Virus by night sau cum sa gasesti 3.000 de bogatasi care ar putea fi infectati cu COVID-19

Insa in ziua de 26 august din anul pandemiei 2020, roata s-a intors, caci acolo a izbucnit un mare focar covid. Au testat circa 100 de angajati ai unei discoteci si cam 70 la suta au iesit pozitivi, iar fondatorul unuia dintre cele mai exclusiviste cluburi de noapte din Europa a ajuns la spital, si el pozitiv. Se numea Flavio Briatore si avea circa 70 de ani.Inainte de asta, s-a plimbat din Sardinia la Monte Carlo si Milano, si daca despre starea lui de sanatate am aflat ca nu e asa grava chiar de la el, dintr-un selfie postat pe Instagram, de cei circa 3000 de clienti care s-au distrat pentru ca asa au vrut si pentru ca au putut, bani indeajuns avand, se stiau putine lucruri. Pentru ca acesti clienti care isi permiteau sa inchirieze yachturi de lux si probabil nu credeau in covid, au facut fals in declaratii si au lasat intentionat numere de telefon gresite. Iar cei de la sanatatea publica nu au reusit sa ii identifice dupa ce vacanta s-a terminat si ei s-au intors la casele lor, pe continent. I-am auzit pe parintii nostri ca le e frica sa ne trimita la scoala, care va incepe pe 14 septembrie. Stim doar ca vom avea banci de cate un loc, si va trebui sa tinem masca pe nas si gura circa 6 ore, inca nu stim unde vor fi salile de clasa si nici daca vom avea cadre didactice indeajuns".Aceasta ar putea fi compunerea unui elev care trebuie sa se intoarca la scoala peste mai putin de trei saptamani, si care traieste in tara in care a izbucnit, in urma cu 6 luni, pandemia covid19.Doua sunt subiectele care tin cap de afis in aceste zile in Italia: 1. Scoala. 2. Discotecile.Pe de o parte, autoritatile italiene nu mai stiu cum sa tina sub control nivelul de tensiune al parintilor care au copii de trimis la scoala: comisarul extraordinar pentru urgenta covid a promis 2,5 milioane de banci cu un singur loc, insa nu e clar inca unde vor fi plasate aceste banci; de asemenea, nu e clar nici daca Ministerul educatiei a gasit solutia pentru circa 70. 000 de cadre didactice de care ar fi nevoie.Cum vor ajunge la scoala elevii? Masca va fi obligatorie? Si sanificarea bailor dupa fiecare utilizare? Va fi deschis in scoala un birou medical? Sondaje mai mult sau mai putin oficiale vorbesc de faptul ca 8 din 10 parinti iau un calcul varianta de a nu isi trimite copiii la scoala.Al doilea subiect: discotecile. Sunt circa 3600 de discoteci in Italia, si nu toate au devenit focare de contaminare cu covid19. Insa ceea ce s-a intamplat la Billionaire din Porto Cervo in Sardinia a adus la cunostinta tuturor numele localului, e chiar si pe buzele celor care au renuntat la o vacanta de 3 zile (la munte, nu la mare! ) pentru a putea cumpara cartile necesare pentru a umple ghiozdanul copilului.Un adevarat cosmar pentru orice sistem de sanatate publica. Aceste persoane, potrivit listelor localului in numar de circa 3000, trebuie gasite si testate; e nevoie de personal care, unul cate unul sa ii identifice, sa le bage betisorul in nas si in gura, trebuie timp, circa 10 minute pentru fiecare dintre acesti clienti. Cate zile sunt necesare? Multe. Apoi, pentru fiecare trebuie urmarita istoria intalnirilor din ultimele zile, stiut cu cine au intrat in contact, starea lor de sanatate trebuie supravegheata, in fine, o situatie care implica multa munca si costuri extrem de mari.Ce a fost in mintea celor care au lasat numere de telefon la intamplare? Cum poti fi asa indiferent fata de bunul public numit sanatate? Sa declari corect la restaurant sau la discoteca cine esti si unde poti fi gasit e o chestiune nu numai de simt civic, ci si de protectie personala. Ce au gandit acesti domni? Ma infectez, si ce daca, ma duc acasa si nu mai stiu nimic! Este o idiotie si in acelasi timp o infractiune, desi acesta din urma e mai greu de controlat. Dar cine erau clientii obisnuiti ai Billionaire? Faimoase nume din lumea modei, spectacolului, afacerilor, cei care apreciaza doar atmosfera rafinata si plina de glamour, unde o sticla de sampanie costa intre 260 si 30 de mii de euro, si, coborand la preturi mai terestre, pentru o pizza platesti 25 euro, o apa plata costa 10 euro si o cafea 5 euro.Este clar ca cine administreaza o discoteca, atunci cand Guvernul deschide portile si accepta reluarea acestor activitati, are tot interesul sa o umple de clienti. Acum, cu mintea de pe urma, unii recunosc ca poate nu a fost asa o idee grozava, avand in vedere ca numarul noilor pozitivi a ajuns la 1.367 din 93.529 test efectuate. (Cu zece zile in urma erau inregistrati putin peste 400 de noi pozitivi). La fel, poate ca ar fi trebuit inchise imediat, adica nu iei decizia de a le inchide pe 13 august si le inchizi dupa 3 zile, dupa ce trece cea mai mare sarbatoare a verii, Ferragosto 15 august cand toti se imbratiseaza, se pupa, se saruta, cand tipa unul in fata celuilalt povestind experienta vietii din ultimul an. Niciun profesionist al party-urilor nu zice: nu intrati ca va infectati sau ati putea fi pozitivi la covid19.Fraza care va fi spusa insa elevilor care, pentru a-si relua cursurile vor trebui sa fie perfect sanatosi, carora parintii vor trebui sa le ia temperatura in fiecare dimineata inainte de a le pune ghiozdanul in spate, pe care ii vor urca in autobuzul scolii unde nu vor trebui sa ramana mai mult de 15 minute si odata ajunsi in incinta scolii vor trebui sa spere ca nimeni nu va tusi sau stranuta in timpul orelor, pentru ca altfel intra toata clasa in carantina pentru 14 zile si ei nu au nicio solutie pentru a se putea prezenta totusi la serviciu timp de doua saptamani.