Crima socanta la Blaj. Doi adolescenti de etnie rroma au ucis in bataie un barbat. Fata victimei e atat de distrusa incat politia nu a reusit sa o identifice

Victima de aproximativ 40 de ani a fost preluata de echipaje medicale, insa a decedat in drum spre spital. Politistii au audiat duminica mai multe persoane pentru a stabili cu exactitate circumstantele in care barbatul si-a pierdut viata. Din primele cercetari, incidentul s-ar fi produs in urma unui conflict spontan, iscat intre victima si cei doi tineri. Acestia l-ar fi lovit pana a cazut la pamant, iar dupa i-au aplicat mai multe lovituri s-au facut nevazuti, Barbatul a fost descoperit, de un cetatean care se intorcea de la lucru, in jurul orei 2.00, care a sunat la 112, iar cand echipajul medical a ajuns la fata locului, barbatul se afla deja in coma.Victima a ajuns la serviciul de Urgente al Spitalului din Blaj in coma de gradul IV. Barbatul avea multiple lovituri faciale, practic nu i se mai vedeau ochii. De asemenea, prezenta fracturi in zona craniului. Personalul medical a reusit, in prima faza, sa il intubeze, dar pentru ca avea rani foarte grave si trebuiau realizate investigatii suplimentare s-a decis transferul la spitalul din Targu Mures. Victima a fost preluata de o ambulanta , dar, pe drum a suferit un stop cardio-respirator si a decedat. Salvarea s-a intors si a transportat cadavrul la serviciul de medicina legala din Alba Iulia. Leziunile suferite sunt socante: ruptura de splina, ruptura de pancreas, ruptura de rinichi stang, fracturi toracice, multiple fracturi craniene. Barbatul a fost batut cu bestialitate de catre cei doi adolescenti, cele mai multe lovituri fiind date cu picioarele."In fapt, s-a retinut ca, in noaptea de 05/06.09.2020, in jurul orelor 01,00, in timp ce se aflau pe strada Nicolae Balcescu din municipiul Blaj, jud. Alba, pe fondul consumului de bauturi alcoolice si al unui conflict spontan, cei doi inculpati au exercitat lovituri cu pumnii si picioarele asupra unei persoane de sex masculin care nu a putut fi identificata pana la acest moment. Victimei i-au fost cauzate leziuni traumatice abdominale care au condus la decesul acesteia, survenit in timpul transferului cu ambulanta de la Spitalul Municipal Blaj la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures", a transmis Parchetul de pe langa Tribunalul Alba.Luni, 7 septembrie, Tribunalul Alba a emis mandate de arestare pentru 30 de zile pe numele celor doi tineri: M. David Denis si V. Claudiu Daniel.