Un oficial iranian condamna in termeni duri acordul Israel - Emiratele Arabe Unite: "Nu mentine pacea, ci serveste crimelor zioniste". Egiptul saluta acordul

"Noua abordare a UAE de normalizare a legaturilor cu Israelul nu mentine pacea si securitatea, ci serveste crimelor zioniste", a scris pe Twitter Hossein Amir-Abdollahian, care este fost ministrul adjunct de Externe."Comportamentul Abu Dhabi nu are justificare, intorcand spatele cauzei palestiniene. Ce greseala strategica. UAE vor fi prinse in focul zionist", a mai scris acesta.In Egipt, presedintele Abdel Fattah al-Sisi a salutat joi acordul dintre Israel si UAE."Am urmarit cu interes si apreciere comunicatul comun al Statelor Unite, Emiratelor Arabe Unite si Israelului, de oprire a anexarii de catre Israel a teritoriilor plestiniene si de a face pasi catre o pace in Orientul Mijlociu", a scris Sisi pe Twitter.Egiptul si Israelul au semnat un tratat de pace in 1979, primul dintre Israel si o tara araba.Israelul si Emiratele Arabe Unite au ajuns la un acord istoric de pace, joi, care va duce la normalizarea relatiilor dintre cele doua natiuni, intelegere la realizarea careia a contribuit Donald Trump Conform intelegerii, Israel a fost de acord sa suspende aplicarea suveranitatii in zone din Cisiordania despre care se discuta despre o anexare.Acordul de pace este rezultatul unor negocieri indelungate intre Israel, Emiratele Arabe Unite si Statele Unite, care s-au accelerat recent, au afirmat oficiali de la Casa Alba.Acordul a fost realizat telefonic, joi, intre Trump, premierul israelian Benjamin Netanyahu si seicul Mohammed Bin Zayed.