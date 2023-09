Un om de afaceri a fost omorat in bataie dupa o sicanare in trafic cu mai multi tineri

Un om de afaceri, in varsta de 46 de ani, a murit dupa ce a fost batut de cativa tineri, in urma unei sicanari in trafic, in Mehedinti.

Gazeta de Sud noteaza ca victima ar fi fost lovita cu batele in cap de doi dintre tineri si ca ar fi cazut, ramanand intr-o balta de sange.

Martorii incidentului au sunat la 112, insa medicii ajunsi la fata locului nu au putut sa ii salveze viata barbatului, ci doar au declarat decesul.

Agresorii, in varsta de 23 si 26 de ani, au fost prinsi in noaptea de marti spre miercuri si retinuti pentru 24 de ore.

"Cei doi urmeaza sa fie prezentati instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile", a declarat procurorul Fanica Cercel, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti.

Barbatul care a murit era patronul unui depozit de materiale de constructie si cherestea din Cetate, Dolj, si avea un punct de lucru si in Vrata.