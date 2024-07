Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 grade pe scara Richter s-a produs, joi, in Noua Zeelanda.

Seismul a fost inregistrat la o adancime de 30,7 km, potrivit US Geological Survey.

Fox News informeaza ca Serviciul National de Meteorologie din America a anuntat ca nu exista pericolul producerii unui tsunami in SUA.

Oamenii au transmis pe Twitter ca seismul a durat intre 30 de secunde si un minut. "A fost cel mai lung cutremur pe care l-am simtit", a scris Jo Honey, potrivit KTLA.

