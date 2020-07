Cine sunt cei doi candidati la scaunul lui IPS Pimen. Biserica Ortodoxa Romana alege marti noul arhiepiscop al Sucevei si Radautilor

Cine sunt cei doi ierarhi

Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane se va reuni marti, 21 iulie, intr-o sedinta de lucru pentru desemnarea prin vot a celui care ii va urma Inaltpreasfintitului Pimen la conducerea Arhiepiesopiei Sucevei si Radautilor.Cele doua propuneri au fost facute in urma sedintei Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, care a avut loc in cursul zilei de 11 iulie.Preasfintitul Damaschin Dorneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, a realizat in ultimii ani o parte din sarcinile IPS Pimen, iar Preasfintitul Calinic Botosaneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iasilor, cel caruia Mitropolia Moldovei si Bucovinei i-ar fi promis de mult timp o episcopie pe care sa o pastoreasca, scrie presa locala din Iasi., Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iasilor s-a nascut pe 18 noiembrie 1957, in orasul Iasi. In perioada 1985-1989, cu binecuvantarea P.F. Teoctist, pe atunci mitropolit al Moldovei si Sucevei, a urmat cursurile Facultatii de Teologie Ortodoxa "Andrei Saguna" din Sibiu, pe care le-a absolvit in 1989, dupa ce in anul 1980 s-a inchinoviat la Manastirea Putna, iar in anul 1984 a fost tuns in monahism cu numele de Calinic, potrivit Basilica.ro. In 1986, 14 mai, a fost hirotonit diacon, in Catedrala Mitropolitana din Iasi, de P.F. Teoctist, iar la 15 august, acelasi an, la hramul Manastirii Putna, a fost hirotonit ieromonah pe seama aceleiasi manastiri, tot de Preafericirea Sa. In 1991, 25 martie, a fost hirotonit intru arhiereu in Catedrala Mitropolitana de: I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, I.P.S. Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor si P.S. Eftimie, Episcop al Romanului si Husilor. In perioada 1996-1998 a frecventat cursurile de doctorat, specializarea Istoria Filosofiei, catedra Istoria Filosofiei si Axiologiei, Facultatea de Filosofie din cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" - Iasi, cu tema interdisciplinara: Tanatologia in proiectiile sale teologice si filosofice.s-a nascut la 21 iunie 1981, loc. Dornesti, jud. Suceava. A fost tuns in monahism la Manastirea Sihastria Putnei in data de 18 decembrie 2005. A fost hirotonit ierodiacon in 25 martie 2006, dupa care, in 28 aprilie acelasi an, a fost hirotonit preot. Hirotesia intru protosinghel a avut loc in data de 9 noiembrie 2009, iar cea intru arhimandrit in 25 martie 2012.In sedinta de lucru a Sfantului Sinod din 4 iulie 2017 a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor cu titulatura de "Dorneanul". Hirotonia intru episcop a fost savarsita duminica, 23 iulie 2017, la Catedrala Arhiepiscopala "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava de catre un sobor de ierarhi, sub protia Inaltpreasfintitului Parinte Teofan, Arhiepiscopul Iasilor si Mitropolitul Moldovei si Bucovinei.In luna aprilie 2020, Recorder.ro scria ca PS Damaschin Dorneanul apare in inregistrarile Slujbei de Inviere tinuta de IPS Pimen in 16 aprilie alaturi de alti preoti, niciunul dintre acestia cu masti de protectie.Mai mult, sursa citata sustine ca desi acesta devenise contact direct al fostului Arhiepiscop el s-a plimbat in continuare prin judet incalcand inclusiv carantina impusa prin ordonanta militara.