Ancheta Sky News cu traficanti din Romania care vand arme oricui, si teroristilor: DIICOT intra pe fir

DIICOT a anuntat ca face verificari in legatura cu informatiile aparute in investigatia Sky News, care a scos la iveala ca traficantii din Romania vand arme oricui plateste, fie el hot, criminal sau terorist.

Daniel Horodniceanu, procurorul sef al Directiei de Investigarea Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT), a declarat pentru News.ro ca, in urma materialului publicat de Sky News, vor fi facute verificari de catre procurorii din Romania.

"Facem verificari. Stim despre material", a declarat Daniel Horodniceanu.

Ancheta procurorilor vizeaza identificarea persoanelor care apar in materialul publicat de Sky News si daca pot fi incriminate pentru traficarea si vanzarea ilegala de armament pe teritoriul Romaniei.

La randul sau fostul director al SRI, Costin Georgescu, sustine ca Politia de Frontiera, organele vamale, DIICOT, SRI si SIE ar trebui sa colaboreze in cazuri de trafic de armament, fiind necesara o mai buna colaborare si pe plan extern.

"Trebuie sa se ocupe in primul rand Politia de frontiera, organele vamale, DIICOT si, sigur, SRI si SIE. E o munca de colaborare. Eu cred ca imaginile pot fi reale pentru ca traficul acesta exista. Trebuie sa fie un semnal de alarma la adresa traficului de arme. Armele nu le fabrica ISIS in Siria sau Irak, le cumpara din diferite tari ale lumii", a declarat Costin Georgescu pentru Mediafax.

Acesta a precizat ca "sunt arme folosite in general de teroristi si mafioti. Sunt arme pe care le gasesc pe toate partile pamantului" si ca "e bine ca apar astfel de informatii pentru ca vor obliga autoritatile sa ia masuri mai ferme".

"Traficul de arme se intampla peste tot in lume. Din Romania pleaca si ajung in alte tari, iar in final in mainile mafiotilor si ale teroristilor. Trebuie o colaborare externa, in special cu Ucraina, cu autoritatile vamale. Din Ucraina armele pot pleca prin Republica Moldova, Polonia dar si prin Romania. Noi trebuie sa ne intarim masurile si as umbla un pic si la lege. Ar trebui marite pedepsele pentru astfel de fapte pentru a micsora numarul celor care au curaj sa se bage in astfel de combinatii. Ce am vazut sunt micii traficanti, nu marii traficanti, cei care trimit transporturi de arme cu trenuri si avioane", a continuat fostul sef al SRI.

Mediafax a incercat sa obtina un punct de vedere si din partea Serviciului Roman de Informatii, dar acesta a refuzat sa confirme sau sa infirme existenta vreunei informari in legatura cu acest caz catre alte institutii ale statului.

La randul sau, deputatul Liviu Codarla, membru al Comisiei pentru Controlul Activitatii SRI, a declarat ca, daca se confirma informatiile publicate de Sky News, vor interpela "la un moment dat" SRI si vor primi un raspuns, afirmand ca, periodic, Serviciul informeaza membrii comisiei "daca sunt lucruri de informat".

"Daca, intr-adevar, exista o astfel de problema, banuiesc ca la un moment dat vom face si o interpelare a Serviciului si vom primi un raspuns. (...) Parlamentul nu lucreaza. Ei trebuie sa-si faca treaba. Si daca ma informeaza pe mine astazi ca isi fac treaba, cu se schimba lucrurile? Noi putem la inceperea sesiunii sa luam act de ce s-a intamplat si sa cerem un punct de vedere.

El va fi acelasi si atunci si acum. Asa... se intampla tot timpul ceva. Astazi poate a aparut poate la televizor, dar sunt lucruri care nu apar la televizor. Noi, periodic, ne intalnim si primim o informare din partea lor daca sunt lucruri de informat", a declarat pentru Mediafax Liviu Codarla.

Traficantii vand oricui e dispus sa plateasca

Precizarile lui Georgescu vin in contextul in care Sky News a difuzat un reportaj referitor la traficul de armament, care ii arata pe doi traficanti dispusi sa vanda arme oricui pe teritoriul Romaniei.

"Nu exista niciun subtrefugiu aici. Stiau ca suntem o organizatie de presa care doreste sa ilustreze ca obtinerea unei arme este un proces relativ usor si credeau ca urma sa cumparam arme. Nu am facut-o, ceea ce a facut ca problemele sa fie putin mai complicate. Ideea este ca lor nu le pasa cine suntem, atat timp cat eram dispusi sa platim. In timpul intalnirii au spus clar ca vor vinde absolut oricui: spargatori de banci, criminali in masa sau teroristi, nefacand nicio distinctie", se arata in reportajul Sky News.

In contextul in care serviciile de securitate britanice avertizeaza cu privire la atacuri teroriste in tara lor de tipul celui care a avut loc la Paris, publicatia Sky News anunta ca a demmarat ancheta dupa ce a primit informatii ca traficantii de arme din estul Europei s-au inmultit si vand armament oricui.

Analistii de securitate spun ca celule islamiste si atacatorii care actioneaza de unii singuri considera la momentul actual ca armele automate sunt cel mai bun mod de a comite crime in masa.

