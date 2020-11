VIDEO Perchezitii DIICOT la traficantii de tigari de la granita cu Ucraina. Sapte politisti de frontiera sunt cercetati pentru ca-i ajutau pe contrabandisti

Conform unor surse judiciare, in aceasta ancheta sunt vizati un numar de sapte politisti de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina.Procurorii DIICOT precizeaza ca pe raza judetului Suceava, s-a constituit si a actionat o grupare infractionala specializata in comiterea infractiunii de contrabanda calificata, grupare care in perioada 2019 - 2020, ar fi introdus in mod ilegal pe teritoriul Romaniei aproximativ 11.000.000 de tigarete provenite din contrabanda, pe care ulterior le-au comercializat pe piata interna."Introducerea tigaretelor s-a realizat prin trecerea acestora pestecu Republica Ucraina, prin locuri stabilite anterior, situate pe raza judetului Suceava, beneficiind in acest sens si de sprijinul unor politisti de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina, cooptati in activitatea infractionala de catre membrii grupari.Acestia ar fi avut rolul de a le furniza liderilor gruparii informatii cu privire la dispunerea patrulelor pe sectoarele de frontiera si la intervalele orare in care sunt executate misiunile pe fiecare segment de frontiera in parte, eliberand astfel culoarele de granita pretabile pentru introducerea in tara si preluarea tigaretelor de contrabanda," arata DICIOT.Prin activitatea infractionala derulata de membrii acestei grupari infractionale, s-a cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului in suma totala de aproximativ 1.600.000 de euro, reprezentand accizele si TVA.La sediul DIICOT - Structura Centrala vor fi conduse, in vederea audierii, un numar de 18 persoane. Suportul de specialitate este asigurat de Directia de Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane.Actiunea a beneficiat de sprijinul politistilor din cadrul inspectoratelor de politie judetene Suceava, Neamt, Bacau, al luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale, al specialistilor Directiei Generale a Vamilor, dar si al politistilor de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava.