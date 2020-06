DNA, acorduri de recunoastere a vinovatiei cu doi fosti sefi de la Institutul Fundeni

Ziare.

"Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus sesizarea instantei de judecata, cu acordurile de recunoastere a vinovatiei a urmatorilor inculpati: GRIGORE EMILIA, la data faptelor director financiar-contabil al Institutului Clinic Fundeni, PARVULESCU ADRIAN, la data faptelor sef Birou Achizitii Publice in cadrul Institutului Clinic Fundeni, fiecare sub aspectul savarsirii infractiunilor de: permitere a accesului unor persoane neautorizate la informatii ce nu sunt destinate publicitatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in forma continuata si luare de mita, in forma continuata", a anuntat, marti, DNA.Procurorii au precizat ca cei doi le-ar fi oferit unor oameni de afaceri, in mod nelegal, informatii nedestinate publicitatii, astfel incat acestia sa poata incheia mai multe contracte de echipamente si produse medicale cu Institutul Clinic Fundeni.Cei doi inculpati ar fi oferit informatiile nedestinate publicitatii atat anterior organizarii procedurilor de achizitie publica, cat si in timpul derularii acestora, respectiv in perioada iulie 2015 - februarie 2016.Ulterior, contractele au si fost incheiate de unitatea medicala cu firmele administrate de persoanele care au beneficiat de informatiile respective."Concret, informatiile nedestinate publicitatii oferite de inculpata Grigore Emilia ar fi reprezentat, printre altele, date despre firma concurenta, acordul cadru incheiat de spital cu o firma concurenta, necesarul de echipamente medicale, planul de achizitii publice al spitalului, etc.De asemenea, documentatia de atribuire a contractelor ar fi fost intocmita astfel incat sa avantajeze anumite firme, pe baza unor specificatii tehnice pe care inculpatul Parvulescu Adrian le-ar fi obtinut de la persoanele care controlau acele societati. Urmarea acestor conduite a fost atribuirea contractelor de achizitie publica catre firmele administrate de persoanele respective, ale caror oferte au intrunit conditiile stipulate in documentatia de atribuire", arata procurorii.Potrivit acestora, intr-un context similar, in perioada 30 aprilie 2008-30 septembrie 2012, inculpatii Grigore Emilia si Parvulescu Adrian ar fi beneficiat de plata unor bilete de avion si excursii in valoare totala de 153.364 lei de la firme ale unor oameni de afaceri.Foloasele ar fi fost primite in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in indatoririle de serviciu ale celor doi inculpati sau in legatura cu indeplinirea unor acte contrare acestor indatoriri (referitoare la organizarea unor proceduri de achizitie publica prin licitatie).Pe parcursul urmaririi penale, in vederea confiscarii speciale, s-au instituit masuri asiguratorii cu privire la aceasta suma totala consemnata de cei doi inculpati intr-un cont bancar.In prezenta avocatilor, cei doi inculpati au declarat expres ca recunosc comiterea faptelor retinute in sarcina lor, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si sunt de acord cu felul si cuantumul pedepsei aplicate, precum si cu forma de executare a acesteia, respectiv: 2 ani si 3 luni inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani si 6 luni si interzicerea, pe o perioada de 3 ani de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat si de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunilor.Dosarele de urmarire penala privindu-i pe cei doi inculpati impreuna cu acordurile de recunoastere a vinovatiei au fost trimise la Tribunalul Bucuresti.