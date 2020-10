VIDEO Marele pod peste Dunare de la Braila "creste" cu o viteza uluitoare. Care este insa marea problema: "Vor transforma aceasta lucrare in cel mai rusinos muzeu din istorie"

Potrivit membrilor asociatiei, la cele doua turnuri principale ale podului, care vor avea peste 190 de metri inaltime, se lucreaza 24 de ore din 24, sapte zile din sapte."Sistemul de cofraj glisant care se auto-ridica constant a fost realizat in Austria. Macaralele turn ce aprovizioneaza podul la inaltime au inceput sa fie sprijinite in pilonii turnurilor, urmand si ele sa se auto-inalte cu elemente metalice pentru a tine pasul cu urcarea turnului. Pana la finalul anului se va atinge cota finala a celor 2 turnuri, urmand in 2021 ca japonezii de la IHI sa inceapa o alta etapa extrem de spectaculoasa: suspendarea cablurilor pe care se va sprijini tablierul metalic", arata Pro Infrastuctura.Asociatia mai arata ca, in paralel, in santierul naval VARD Braila italienii de la Fincantieri asambleaza cele 86 elemente ce vor constitui tablierul metalic al acestui pod."Au fost investiti in ultima perioada peste 10 milioane de euro in tehnologizarea santierului (cladiri noi, echipamente de ultima generatie etc) doar pentru acest proiect. Cele 3 linii de productie paralele transforma in mai multe etape zecile de mii de tone de tabla in elemente de tablier de aproximativ 30X25X3 metri. Aceste elemente sunt apoi testate, masurate, pre-asamblate, vopsite si depozitate in asteptarea urcarii pe barja pentru a fi transportate in 2021 pe pozitie", mai arata Pro Infrastructura.Potrivit sursei citate, in afara celor doua turnuri se mai executa lucrari la cele doua blocuri de ancoraj ale podului si la viaductele de acces, acolo unde exista autorizatie de construire."In schimb, drumurile de legatura de la pod spre Braila, Jijila si Macin ce totalizeaza peste 20 de km nu sunt autorizate nici pana astazi, desi contractul este semnat din ianuarie 2018. Decizia de expropriere pentru exproprierile suplimentare inca nu a fost emisa, iar procedura de revizuire a acordului de mediu se prelungeste nepermis de mult. Daca o autorizare in aceasta toamna ar fi permis la limita finalizarea drumurilor in acelasi timp cu podul, in conditiile actuale, autorizarea lucrarilor abia la primavara va impinge finalizarea lucrarilor de drum in anul 2023 si transformarea podului intr-un muzeu de 2 miliarde de lei.Solicitam Guvernului prin toate institutiile abilitate din subordine sa deblocheze situatia autorizatiei de construire pentru drumurile de legatura in cel mai scurt timp", mai arata Asociatia Pro Infrastructura.