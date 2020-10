Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti: Cam 40 la suta din apeluri sunt legate de patologia COVID-19

"In ultima luna suntem asaltati de pacienti care suna la 112 pentru consultatii. (...) Noi raspundem la toate aceste solicitari, ele nu sunt urgente . Aceste consultatii incarca foarte mult sistemul de urgenta si ar putea fi foarte bine manageriate de colegii nostri medici de familie", a declarat managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti Ilfov (SABIf), medicul Alis Grasu, la Digi 24.Aceasta a spus ca personalul medical de la Ambulanta fie merge "tintit, pentru recoltare" de probe pentru teste COVID dupa ce au fost instiintati de DSP, fie merge si face analize ca urmare a unor apeluri de la persoane care suna la 112 cu semne si simptome ale COVID-19."A crescut foarte mult numarul acestor solicitari care sunt cu suspiciuni de COVID, COVID confirmat, dar s-au agravat, au devenit urgente, pacienti care sunt confirmati pozitiv si trebuie transportati la spital pentru evaluare, deci ei reprezinta cam 40% din totalul apelurilor", a precizat Alis Grasu.Sefa Serviciului de Ambulanta care actioneaza la nivelul Capitalei si in zona limitrofa acesteia a precizat ca de o luna si jumatate la SABIf a fost constituit un compartiment dedicat exclusiv pacientilor depistati pozitiv dupa testare, pentru a eficientiza activitatea institutiei in ceea ce priveste pandemia.