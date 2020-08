Asociatiile de elevi nu sunt de acord cu aprobarea de catre Senat a proiectului ce aloca 350 de lei pentru uniforma fiecarui elev

"Tragem un semnal de alarma cu privire la ineficienta masurii, aceasta neavand un impact real in solutionarea problemei sigurantei elevilor, mentionata in expunerea de motive. Introducerea uniformelor scolare nu va compensa lipsa agentilor de paza in unitatile de invatamant, adevarata problema fiind neasigurarea de fonduri pentru paza prin finantarea complementara de catre Consiliile Locale, paza umana ajungand sa fie de multe ori asigurata de catre asociatiile de parinti, prin colectarea fondului scolii", arata comunicatul de presa.Elevii mai spun ca introducerea uniformei scolare nu combate direct situatiile de agresiune intre elevii, ci doar inlatura unul dintre pretextele in care acest fenomen are loc, masura neavand efecte clare pe termen lung."Astfel, elevii se vor putea distinge pe baza a altor criterii, iar o solutie mai eficienta pentru combaterea fenomenului fiind instituirea unui sentiment de toleranta si crearea unei strategii pentru identificarea situatiilor de hartuire. Consideram ca argumentele invocate in expunerea de motive nu sunt aplicabile in contextul actual si ca nu se afla intr-o relatie de cauzalitate cu probleme cu care se confrunta beneficiarii primari ai educatiei", mai precizeaza sursa citata.Asociatiile de elevi sustin ca singurul rol al uniformelor scolare va fi cel de identificare a elevilor, iar acest lucru poate fi facut cu ajutorul carnetelor de elev si ca masura distrage atentia de la adevaratele probleme ale sistemului de invatamant si foloseste fonduri care ar putea fi utilizate in renovari sau achizitionarea de dispozitive conectate la internet.Cele patru asociatii de elevi fac apel la membrii Camerei Deputatilor sa voteze impotriva proiectului de lege.Presedinte Asociatiei Elevilor din Constanta, Sabina Spatariu, a afirmat ca prioritatile senatorilor sunt atat de departate de nevoile reale ale elevilor."Consideram ingrijorator faptul ca prioritatile senatorilor sunt atat de departate de nevoile reale ale elevilor. Achizitionarea de uniforme nu este o masura necesara, iar fondurile alocate pentru uniforme ar putea fi folosite in achizitionarea de dispozitive conectate la internet. Ne aratam profund dezamagiti de aceasta masura si consideram ca nu rezolva problemele, autoritatile trebuind sa se asigure de promovarea incluziunii si de respectarea legii privind siguranta elevilor", a declarat Sabina Spatariu.Senatul a adoptat marti, in calitate de prim for sesizat, un proiect de lege aflat in procedura de urgenta prin care fiecare elev ar putea beneficia de 350 de lei din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru achizitionarea de uniforme scolare, modelul urmand a fi stabilit de consiliul profesoral al fiecarei unitati de invatamant.Camera Deputatilor este for decizional pe initiativa legislativa.