Un barbat din Dolj a fost retinut dupa ce a aruncat o substanta chimica pe fata fostei concubine

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Politie Dolj, politistii din Bailesti au retinut pe data de 1 mai, un barbat de 53 de ani pentru comiterea infractiunii de lovire sau alte violente. Din cercetarile efectuate de politisti , in cursul aceleiasi zile, barbatul i-ar fi aruncat fostei sale concubine, o femeie de 34 de ani, din Bailesti, in zona fetei o substanta chimica, pentru care a necesitat transportarea la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale de specialitate", a transmis IPJ Dolj.Barbatul va fi prezentat instantei duminica, cu propunere de arestare preventiva.