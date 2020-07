Bogdan Despescu anunta controale in zonele aglomerate, in special centre comerciale, piete si targuri, dar si pe litoral si la munte

"Au fost stabilite mai multe masuri: suplimentarea eectivelor si fortelor care actioneaza in teren pentru verificarea respectarii regulilor de protectie sanitara; organizarea unor grupe de coordonare operativa la nivelul municipiului Bucuresti si in judete, sub coordonarea prefectilor su scopul de a analiza situatia operativa si direcionarea fortelor catre zonele de risc", a anuntat, vineri dimineata, Bogdan Despescu, dupa o sedinta cu premierul Ludovic Orban , la care au participat ministri si institutiile cu rol de control.Potrivit acestuia, fost fi formate si echipe mixte formate din politisti, jandarmi , pomieri, reprezentanti ai ITM, DSVSA, si OPC pentru a realiza verificari operative."Am stabilit organizarea unor actiuni cu efective marite, in mai multe zone, zone aglomerate centre comerciale, piete, atat in zona urbana, cat si rurala. De asemenea, actionam cu prioritate pe litoralul Marii Negre, in zonele turistice, zonele de munte si vom aloca suficiente resurse", a mai afirmat Despescu.De asemenea, acesta a anuntat alocarea unui numar pentru a fi sesizate nereguli: "Nu dorim sa aplicam sanctiuni, dar acolo unde vom constata incalcari ale legii, vom luat toate masurile necesare".In legatura cu lipsa masurilor de protectie pe litoral, Despescu a precizat: "Vom organiza actiuni cu forte marite, detasate din tara si din IGPR, Jandarmeria Romana, cu tot ce inseamna angrenarea unor tehnici de documentare si aprobare a acestor activitati, astfel incat sa existe masuri de protejare a cetateanului. Unde se vor constata abateri, se vor dispune inclusiv masuri de suspendare a activitatii operatorilor economici".