Bolt, rivalul Uber, patrunde in alt oras din Romania

Iasiul devine, astfel, al cincilea oras din Romania deservit de Bolt, dupa Bucuresti, Constanta, Timisoara si Cluj-Napoca. Uber isi desfasoara activitatea in Iasi inca din februarie 2019, potrivit startupcafe.ro Pretul curselor incepe de la 7 lei, in functie de categorie. In plus, in perioada lansarii, pasagerii pot beneficia de reduceri de pana la 50%, in limita a 7 lei. Pentru a putea accesa serviciile, utilizatorii trebuie sa descarce aplicatia de pe Google Play sau Apple Store.