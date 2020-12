ANM: Cod galben de ceata densa in 11 judete

Potrivit ANM, pana la ora 9:00, in localitati si zone din judetele Braila, Buzau, Botosani, Galati, Iasi, Vaslui, Cluj, Bacau, Suceava, Neamt si Vrancea se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.Citeste si: Carantina obligatorie pentru toti oamenii care merg in New York. Noua tulpina de COVID-19 provoaca ingrijorare