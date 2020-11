Cozi de TIR-uri de opt kilometri la iesirea din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse

Spre dimineata, timpul de asteptare s-a redus la 60 de minute."Timpul mare de asteptare pentru efectuarea formalitatilor de frontiera a fost cauzat de numarul ridicat de mijloace de transport marfa care se prezinta pe sensul de iesire din Romania, dar si de triajul epidemiologic. Timpul de asteptare pe sensul de iesire din Romania a ajuns la 100 de minute, iar pe sensul de intrare la 40 de minute", a declarat miercuri, purtatoarea de cuvant a ITPF Giurgiu, Andreea Bicu.In ultimele 24 de ore s-au prezentat in PTF Giurgiu, pe sensul de intrare in tara, un numar de 1.165 de camioane si 176 de autoturisme, iar pe sensul de iesire din tara 1.155 de camioane, fata de aproximativ 800 intr-o zi obisnuita si 202 autoturisme.Timpul de asteptare la controlul de frontiera pentru autoturisme a fost de zece minute atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire din tara.Citeste si: Ce amenda a primit un bucurestean care a claxonat in trafic. Un judecator a considerat ca sanctiunea este prea dura