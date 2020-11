Cele 7 intrebari fara raspuns dupa tragedia de la Piatra Neamt. Medicul Dan Grigorescu: "A fost decisa suplimentarea de consumatori electrici prin dispozitie "dupa ureche"?"

Lista de intrebari a medicului:

"1. Numarul de paturi de TI aflate in cele doua incaperi era conform cu autorizatia de functionare a spitalului pentru acel spatiu? Daca nu, e de rau pentru cine a decis altfel. Iar daca da, respecta oare autorizatia emisa criteriile spatiale/volumice cuprinse in legislatia actuala? Ca daca nu, e de rau pentru cine a dat-o.2. Daca a fost decisa suplimentarea de consumatori electrici pe circuitul din ATI doar prin dispozitie "dupa ureche", cu "hei-rup"-ul sau a avut la baza un aviz de specialitate din zona tehnica a spitalului?3. Sistemul suplimentar de prize se gasea "la perete" sau consta in prelungitoare asezate pe pardoseala?4. Exista o schema tehnica avizata de specialisti a "instalatiei finale" rezultate prin prelungirea celei existente initial?5. Prelungitoarele erau conforme (dpdv al caracteristicilor tehnice) cu sarcina pe care o asigurau, iar daca nu, cine a decis achizitionarea si utilizarea lor in astfel de conditii?6. Au existat strigatoare de incendiu autorizate, iar daca da, au fost folosite conform prevederilor legale?7. Ultima, dar printre cele mai importante: era respectata schema de personal minim acceptabil legal pentru structura de ATI respectiva? Dar in restul spitalului?", a scris Dan Grigorescu pe Facebook.