Directorul unei societati publice si-a cumparat apartament in Florida platind o suma "mai mica decat pretul unei garsoniere in Timisoara"

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, din ultima declaratie de avere a lui Nasleu, care a fost, inainte de a deveni director la Piete, consilier personal al primarului Nicolae Robu , reiese ca a castigat peste 30.000 de euro tot anul 2019, mai exact 151.856 lei: 13.777 de pe postul de consilier personal al primarului, 42.000 lei ca membru in Consiliul de administratie Retim, 5.019 lei ca presedinte al Consiliului de administratie Piete SA si 91.060 lei ca director general Piete SA. A dus acasa peste 12.000 de lei in fiecare luna.Ultima declaratie de avere a lui Ioan Nasleu, mai arata tion.ro, mai scoate la iveala ca directorul de la Piete SA a reusit sa cumpere in 2019 o cota de 1/2 dintr-un apartament de 72 de metri patrati in Florida.Ulterior publicarii declaratiei de avere, Nasleu a trimis presei locale un drept la replica in care arata cum a ajuns sa isi cumpere apartamentul din Florida., a transmis Nasleu, potrivit tion.ro Presa locala din Timisoara scrie ca Ioan Nasleu a fost in trecut ofiter SRI, director al RATT, vicepresedinte al Agentiei Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, senator PRM si consilier al primarului Nicolae Robu.