Doi soti din Drobeta Turnu Severin, suspectati ca ar fi exploatat doua fete si doua femei pe care le-au trimis la cersit in Italia, cercetati de politie

Potrivit unui comunicat de presa, de miercuri, al Politiei Mehedinti, la locuinta celor doi soti a fost facuta o perchezitie."Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2017-2020, cei doi ar fi adapostit si exploatat prin supunerea la executarea unor munci sau aservire, precum si prin obligarea la practicarea cersetoriei in Italia, doua fete minore, in varsta de 10 si 14 ani, si doua femei, in varsta de 37 si 47 de ani. Victimele au fost salvate si predate reprezentantilor D.G.A.S.P.C. Mehedinti. De asemenea, au fost identificate mai multe victime ale infractiunii de camata, savarsita de aceleasi persoane", se arata in comunicat.Potrivit DIICOT , in momentul in care una dintre persoanele vatamate incerca sa fuga din locuinta unde erau adapostite, aceasta era supusa la umilinte, amenintata si agresate de catre femeie."Totodata, din actele de urmarire penala a mai rezultat faptul ca inculpata si sotul acesteia au imprumutat mai mute persoane cu diverse sume de bani, in euro, percepand de la acestea dobanzi chiar si de 50% din suma imprumutata, pentru fiecare luna", mai transmite DIICOT.Procurorul de caz din cadrul DIICOT Mehedinti a dispus masura retinerii fata de femeie, iar fata de sotul acesteia, masura controlului judiciar pentru 60 de zile.Femeia retinuta va fi prezentata, in cursul zilei de miercuri, Tribunalului Mehedinti, cu propunere de arestare preventiva.In cauza, cercetarile continua sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori si camata.