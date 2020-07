Enel intrerupe temporar alimentarea cu energie electrica in zone din judetele Ilfov si Giurgiu

In judetul Ilfov, alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta astfel: in intervalul orar 09:30 - 17:30 in Glina (Strada Libertatii de la rond maxi taxi pana la Strada Stadionului) si in Chitila (strazile Troitei, Iasomiei, Fagului, Ficusului, Pinului, Gutuiului, Prunilor, Astronomului, Bradului, strazile adiacente); intre orele 09:00 - 17:00 in Ciolpani (strazile Fermei, Bucuresti-Ploiesti intre Petrom Ciolpani si Strada Fermei, sat Piscu in intregime si strazi adiacente); intre orele 12:00 - 16:00 in Mogosoaia (strazile Lupu, Muzelor, Basculei, Ceferistilor, Chitila Padure, Martha Bibescu, Campului, Crizantemelor, Lalelelor, Daliilor, Monumentul Eroilor, 1 Mai, Ghioceilor, Bucuresti-Targoviste intre Parc Mogosoaia si Pod Mogosoaia si strazi adiacente, Mega Image).In judetul Giurgiu, curentul electric va fi intrerupt intre orele 08:30 - 16:30 in Giurgiu (stazile Calnistei, Paltini, N. Balanescu intre Strada Al. Vlahuta si Strada Tabiei, Dunarii, Aleea Plantelor, Prunaru, Pastorului) si intre orele 09:00 - 17:00 in Stoienesti (Strada Liliacului).