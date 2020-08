Franta a devenit a saptea tara din Europa in care elevii vor putea urma cursul de Limba, cultura si civilizatie romaneasca

"Sunt bucuros ca acest demers prinde viata! Avem o relatie excelenta cu Thierry Meignen, primarul orasului Blanc-Mesnil, de langa Paris, unde traiesc aproximativ 2.000 de romani. A primit cu multa deschidere propunerea ambasadei, care a fost imediat sprijinita de catre Institutul Limbii Romane si Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania. Directorul general al ILR, doamna Daiana-Theodora Cuibus, a fost, de altfel, la Paris si au fost selectati si profesorii care vor sustine cursurile. Astfel ca, din aceasta toamna, in trei scoli din Blanc-Mesnil incep cursuri de Limba, cultura si civilizatie romaneasca pentru elevi romani si nu numai. Este un prim pas, sunt primele cursuri de acest tip in Franta si sunt convins ca vor urma si altele", a declarat ambasadorul Romaniei in Franta, Excelenta Sa domnul Luca Niculescu."Sunt incantata sa vorbesc despre aceasta premiera educationala, si anume: din toamna, in trei scoli franceze, copiii romani, dar nu doar acestia, se vor bucura de posibilitatea de a studia cursul de Limba, cultura si civilizatie romaneasca. Doresc sa o felicit pe doamna Daiana-Theodora Cuibus, director general al Institutului Limbii Romane, care a coordonat cu profesionalism si daruire aceasta importanta realizare. Am incredere si sunt convinsa ca, in timp, Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Institutul Limibii Romane, va extinde acest program si va promova, astfel, cunoasterea limbii si culturii nationale", a declarat ministrul educatiei si cercetarii, Monica Anisie Cele trei scoli vor gazdui, pentru inceput, noua grupe de elevi, cursul fiind deschis tuturor celor interesati, nu doar elevilor de origine romana. Numarul estimat de cursanti este de 150.Protocolul pentru desfasurarea acestui curs in orasul Le Blanc-Mesnil a fost semnat in luna iulie. La finalul saptamanii trecute, Institutul Limbii Romane a incheiat procedura de selectie a personalului didactic care va sustine acest curs.Franta se alatura, astfel, celorlalte sase tari in care se deruleaza programul LCCR (Italia, Spania, Belgia, Portugalia, Irlanda, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord), insumand 128 de colaboratori, 446 de unitati scolare, 849 de grupe de elevi si aproximativ 13.200 de cursanti.Cursul optional este predat de cadre calificate, selectate prin concurs din randul comunitatii romanesti, intr-un format de doua ore pe saptamana, in regim gratuit. Pe langa orele de curs, profesorii si elevii sunt implicati in activitati culturale, de promovare a culturii si civilizatiei romanesti in mediile educationale si in comunitatile de care apartin.Demn de mentionat este faptul ca in Belgia, limba romana a fost preluata si in programa scolara, prin cursurile de multiculturalism, sustinute tot de colaboratorii Institului Limbii Romane.Obiectivele principale ale cursului de Limba, cultura si civilizatie romaneasca (lansat, initial, in Italia si Spania, in anul scolar 2007-2008):- Integrarea elevilor de origine romana in tarile de adoptie, odata cu pastrarea valorilor fundamentale ale identitatii nationale - limba si cultura.- Facilitarea reintegrarii in invatamantul preuniversitar si universitar romanesc a elevilor romani din diaspora, in momentul reintoarcerii in tara.-Facilitarea parcursului scolar al elevilor de origine romana in tarile de adoptie (in Irlanda si Franta, acestia pot sustine o proba de bacalureat la disciplina Limba romana).- Promovarea limbii si a culturii romanesti in tarile in care se preda cursul (avand in vedere ca acest curs este deschis si elevilor din aceste tari, grupele putand fi mixte).