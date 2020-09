Galati: Un barbat a vrut sa vanda un ghiul de tabla si s-a ales cu o pereche de catuse. Surpriza peste care a dat cand a aflat identitatea "victimei"

Individul s-a asezat pe marginea soselei, pe DN 24D, in apropiere de Baleni, si a inceput sa faca semne masinilor sa opreasca. Una dintre ele a tras pe dreapta, la volan fiind un barbat de 40 de ani. Fara sa cunoasca adevarata identitate a persoanei din fata lui, i s-a adresat in limba engleza si i-a spus ca este cetatean turc si ca masina sa a ramas fara combustibil si ca nu mai are bani, scrie Viata Libera."Persoana a inmanat inelul politistului, iar cand astepta primirea sumei de bani solicitate, agentul si-a declinat calitatea, a somat persoana sa nu paraseasca zona si i-a pus catusele. La scurt timp, la fata locului a sosit si un echipaj de politie solicitat pentru acordarea de sprijin. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca persoana in cauza are 28 ani, este din orasul Urlati, judetul Prahova si a fost sustinuta la comiterea faptei de un alt barbat, in varsta de 26 ani, din aceeasi localitate, acesta din urma asigurandu-i protectia", a explicat ag. sef principal Ciprian Stoica, purtatorul de cuvant al IPJ Galati, potrivit sursei anterior citate.Escrocul si complicele lui au ajuns la politie, unde li s-a deschis un dosar penal pentru tentativa de inselaciune si complicitate. Anchetatorii fac verificari pentru a stabili daca cei doi nu au mai comis si alte fapte de acest gen pe teritoriul tarii.